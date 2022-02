Amadeus: “Fiorello stasera non ci sarà”/ “Checco Zalone farà ridere Sanremo”

Amadeus è intervenuto in collegamento audiovisivo a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022. Il conduttore del Festival di Sanremo si è innanzitutto detto lusingato per il 54,7% di share della prima serata: “La costruzione di un Festival parte dall’estate in maniera certosina e meticolosa, con tanta fatica. Non sai se le strade percorse sono giuste fino a quando non hai le statistiche. Sono felice per i cantanti, per la musica, per il pubblico a casa. Abbiamo passato due anni pesanti e non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma abbiamo bisogno di leggerezza e di musica”.

Un’esperienza totalmente diversa rispetto a quella vissuta dodici mesi fa, in piena pandemia: “Quando ci penso, ricordo che noi abbiamo fatto un Sanremo senza nessuno a teatro o in giro per la città, senza nessun inviato, era quasi spettrale. Per cui l’applauso del pubblico ieri sera quando sono entrato sul palco mi ha commosso e mi commuovo ancora adesso se ci penso”.

AMADEUS: “CON FIORELLO SIAMO AMICI DA 35 ANNI”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Amadeus non ha parlato soltanto del Festival di Sanremo 2022, ma anche dell’amicizia con Rosario Fiorello, che dura da 35 anni: “Ci incontrammo per la prima volta nel 1985 e tra noi c’è sempre stato un rapporto molto stretto, anche se non abbiamo lavorato moltissimo insieme. Soprattutto, lui c’è nei momenti importanti della mia vita, lui c’è sempre. La sua imprevedibilità è assolutamente geniale e a me piace”.

Questa sera però “Ciuri” non ci sarà: “C’è Checco Zalone e anche lui ci mostrerà cose particolari. Lui non è mai stato al Festival di Sanremo”. Infine, una dedica sentita: “Questo successo va a tutte le persone che hanno lavorato con noi, alla Rai e alla musica, vero protagonista del Festival di Sanremo”.

