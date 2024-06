Amadeus papà per la terza volta?/ Foto con la moglie Giovanna Civitillo accendono il gossip sulla gravidanza!

Giovanna Civitillo è incinta? Amadeus potrebbe diventare papà per la terza volta: il gossip

Amedeus e sua moglie Giovanna Civitillo sono i protagonisti di un gossip che in poche ore ha già fatto il giro del web. È il settimanale Diva e Donna, nel suo nuovo numero in edicola, a lanciare un’indiscrezione bomba sul celebre conduttore che a breve potrebbe diventare papà per la terza volta. La notizia nasce dalle foto pubblicate nel servizio in questione, che mostrano Amadeus e sua moglie all’uscita della clinica Mangiagalli di Milano, uno dei principali ospedali dedicato alla nascita dei bambini.

SANREMO & CARLO CONTI/ Il "bravo presentatore" e il rischio di un Festival preconfezionato

Nella struttura le donne vengono dunque seguite dai primi mesi dopo il concepimento sino al parto, motivo per il quale l’avvistamento di Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo farebbe inevitabilmente pensare al fatto che la donna possa essere incinta per la seconda volta.

Giovanna Civitillo e Amadeus genitori per la seconda volta?

Negli scatti di Diva e Donna che vedono la coppia felice e spensierata c’è anche il figlio, Josè, il che potrebbe far pensare al fatto che il ragazzo abbia partecipato alla visita, condividendo la gioia dei genitori per il nascituro. È chiaro, tuttavia, che parliamo di un’ipotesi che non ha, al momento, conferma dai diretti interessati. Amadeus e sua moglie potrebbero essere lì per aver fatto visita ad un parente o un amico che ha recentemente avuto un figlio, non è dunque da dare per certa che la gravidanza sia proprio di Giovanna. Al momento né lei, né Amadeus hanno smentito o confermato la notizia, dunque soltanto il tempo potrà dirci se si tratta di un’indiscrezione sbagliata o se Amadeus – che oltre a Josè ha anche un’altra figlia, Alice, avuta dal matrimonio con Marisa Di Martino – sarà realmente papà per la terza volta.

Sanremo 2025, Codacons avvisa Carlo Conti "allontanarsi da modello Amadeus"/ Basta cantanti influencer

© RIPRODUZIONE RISERVATA