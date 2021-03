Amadeus furioso per lo spot Liguria a Sanremo 2021: “Evitabile”/ “Un autogol!”

Prima serata del Festival di Sanremo 2021. Tra una canzone e l’altra, Amadeus manda in onda la pubblicità. Arriva il momento dello spot dedicato alla regione Liguria e, nella breve clip, l’attore Maurizio Lastrico che recita: “Tranquilla, che a Sanremo dopo la terza canzone dormono tutti”. La battuta spiazza il conduttore, tanto che tornati in diretta, Amadeus commenta: “Volevo dire ai creativi che non è vero che dormono tutti dopo la terza canzone”.

La questione sembrava finita lì, invece questa mattina, nel corso della nuova conferenza stampa che fa il resoconto della serata precedente, Amadeus è tornato sull’argomento, ammettendo di esserci rimasto piuttosto male per la battuta fatta sulla kermesse canora, definendola un vero e proprio ‘autogol’.

Amedeus infastidito dalla battuta su Sanremo nello spot per la Liguria: “Evitabile”

“Battuta evitabile, un piccolo autogol.” ha esordito così Amadeus nel corso della conferenza stampa, tornano a parlare dello spot sulla Liguria. Così ha spiegato: “Il Festival di Sanremo è un fiore all’occhiello per la Liguria. È come dire: venite a fare il bagno nel mare della Liguria, peccato che l’acqua è fredda.” Il conduttore ha così tenuto a fare un’ultima precisazione, rafforzando il concetto già espresso ieri in diretta su Rai1 nel corso del festival: “Da sempre, non solo quest’anno, nessuno si addormenta dopo la terza canzone. Era una piccola cosa evitabile”. Insomma, una gaffe che proprio non è andata già al conduttore di Sanremo 2021.



