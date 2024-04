“Amadeus lascia la Rai per il Nove”: l’annuncio in diretta di Fiorello/ “A me nessuno ha offerto nulla”

L’annuncio di Fiorello su Amadeus

Quale sarà il futuro di Amadeus? Il conduttore lascerà davvero la Rai per accettare l’offerta del Nove? A queste domande ha risposto Fiorello leggendo un comunicato “fake” della Rai nel corso della puntata di Viva Rai2 del 12 aprile. “Amadeus lascia la Rai e va al Nove”. Comincia così il testo del comunicato – chiaramente ironico – della Rai letto da Fiorello in diretta annunciando il divorzio del conduttore di Affari Tuoi da Viale Mazzini

“L’ho detto a Roberto Sergio, a Giampaolo Rossi, se dovete fare il comunicato che annuncia quello che dovete annunciare… Io so cose che non ce la faccio più a stare zitto. Lo dico adesso. Amadeus, o mi chiami e mi blocchi, sennò dico tutto”, ha aggiunto lo showman mentre aveva tra le mani la busta con il logo della Rai.

Fiorello: il futuro di Amadeus e di Sanremo

Quello letto da Fiorello è chiaramente un comunicato ironico. Lo showman, legato da Amadeus da un’amicizia fraterna che dura da anni, ha così scherzato sul futuro professionale del conduttore. “Oggetto: sono sempre i migliori che se ne vanno”, legge Fiorello. “La comunicazione è relativa alle indiscrezioni che vogliono uno dei più noti volti emigrare verso il canale 4 + 5, archiviata con la sigla in codice ‘Ama non si ama’. La Rai, forte della sua pluriennale storia, esprime ringraziamento per il lavoro svolto con impegno, abnegazione, fatturazione, e per gli ottimi risultati che può iniziare a sognarseli nel canale radice quadrata di 81. Alla luce del contratto in scadenza e delle offerte avanzate dal canale 3 per 3, non esclude la separazione consensuale a chiede di restituire entro mezzanotte tutti i pacchi di Affari Tuoi che si è portato a casa. La Rai esprime tantissimi auguri al futuro conduttore del canale 8 + 1 , così tanti che sicuramente il signor Amedeo si starà dando una toccatina ai suoi ‘soliti ignoti’. Ancora auguri e nove di questi giorni”.

In merito al proprio futuro, poi, ha detto: “A me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano”. E, infine, su Sanremo ha aggiunto: “Le autostrade sono spianate. Carlo è stato contattato per #Sanremo2025, ci sta pensando. Da oggi sicuramente sarà sì. Posso dire la mia? Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro”.











