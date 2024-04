Amadeus e l’addio alla Rai, Fiorello spiazza: “Ci sarà un comunicato ufficiale”/ “Via anche io? No, perché…

Amadeus pronto ad approdare sulla Nove e lasciare la Rai? Fiorello a VivaRai2 a gamba tesa sui rumors

Da ieri non si parla d’altro che del possibile addio alla Rai di Amadeus. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia e confermate con l’aggiunta di altri dettagli anche da TvBlog, sembra quasi certo il passaggio del conduttore del Festival di Sanremo e di affari tuo alla Nove. Tuttavia, si tratta solo di rumors e indiscrezioni campate in aria oppure c’è davvero una trattativa in corso? Ad entrare a gamba tesa sul caso ci ha pensato l’amico fraterno Fiorello che nella puntata di oggi di VivaRai2, giovedì 11 aprile, ha commentato a modo suo la notizia aggiungendo sibillino di particolari.

Infatti, tra il serio e il faceto Fiorello ha lasciato intendere che Amadeus è pronto per lasciare la Rai ed approdare sulla Nove: “Amadeus, se mi stai guardando mandami una tua foto. Tranquillo, non dirò quello che so. Tanti giornalisti mi hanno chiamato, ma cosa avrei potuto dire? Io proverò a non dire niente fino al comunicato”. E subito dopo ha aggiunto: “Non è semplice quello che deve comunicare la Rai. Roberto Sergio mi chiama per chiedermi un parere sui comunicati”

Fiorello scherza: “Anche io al Nove con Amadeus? No perché costo troppo”

Tra una battuta e un’altra, Fiorello ha detto la sua anche sulla possibilità di lasciare anche lui la Rai: “Non è che se Amadeus va alla Nove, me ne vado lì anche io. Io costo troppo.” Lo showman siciliano a VivaRai2 ha tirato in mezzo anche l’AD Rai Roberto Sergio: “Non è semplice quello che deve comunicare la Rai. Roberto Sergio mi chiama per chiedermi un parere sui comunicati.” Insomma, le voci su un probabile addio alla Rai da parte di Amadeus si fanno sempre più insistenti, è Fiorello c’è la mette tutta per creare ancora più curiosità intorno alla vicenda.

Del resto anche nella puntata di ieri di VivaRai2 non aveva mancato di fare delle allusioni al rumors: “Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente ma ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa” E tra una battuta e l’altra quale sarà la verità sul passaggio alla Nove di Amadeus?











