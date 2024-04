Amadeus, quanto guadagnerà al Nove?/ Le indiscrezioni sui termini del contratto con Discovery

Ci vorrà del tempo prima di abituarsi all’idea, ma i dubbi sono ormai stati spazzati via dalle ufficialità: Amadeus lascia la Rai e – probabilmente – si appresta ad approdare sul Nove. Un cambio radicale sotto diversi punti di vista ma che lo stesso conduttore è pronto a vivere come necessario al fine di garantirsi nuovi stimoli per il futuro. Discovery si è cosi assicurata un vero e proprio ‘asso’ del piccolo schermo, soprattutto osservando i risultati degli ultimi anni e trasmissioni che il conduttore ha avuto modo di gestire da pioniere.

Grande curiosità chiaramente è riferita all’aspetto economico; il passaggio di Amadeus al Nove dovrebbe essere suggellato da un contratto ‘faraonico’ proposto dalla Discovery e sul quale pare si conoscano già alcuni dettagli, seppur sommari. Innanzitutto, come riporta Gossip e Tv, l’effettivo trasloco di Amadeus si concretizzerà il prossimo 31 agosto; ovvero alla scadenza del contratto che attualmente lega il conduttore alla Rai.

Amadeus al Nove, contratto ‘faraonico’ e in esclusiva per 4 anni: ecco quando potrebbe arrivare l’ufficialità

Stando a quanto riporta il portale, LaPresse avrebbe rivelato alcuni dettagli aggiuntivi nel merito del contratto che dovrebbe legare il conduttore alla Warner Bros Discovery. Per quanto concerne la durata, si parla di accordo quadriennale; ma quanto guadagnerà il Amadeus al Nove? sui valori economici non vi è ancora piena certezza ma il compenso dovrebbe aggirarsi tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Sempre LaPresse – come riporta Gossip e Tv – avrebbe rivelato come il contratto che legherà Amadeus alla Discovery sarà in esclusiva. La fattispecie implica una possibilità minima di vedere il conduttore lontano dal Nove se non per occasioni eccezionali. Infine, il portale spiega come l’ufficialità dell’accordo dovrebbe essere diramata proprio tra questa sera e domani mattina.

