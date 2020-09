Amadeus “Sanremo 2021? Non c’è un piano B”/ “Senza pubblico non lo faremo”

Amadeus ha rotto il silenzio parlando della prossima edizione del Festival di Sanremo 2021. Ospite del Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani, il conduttore parlando della seconda edizione della kermesse canora italiana della musica italiana non ha alcun dubbio: “va fatto nella normalità e con il pubblico. Non c’è nessun piano B”. Il conduttore televisivo quindi non ha alcun dubbio: il Festival della Canzone Italiana si farà, ma solo se la pandemia da Coronavirus sarà terminato. “È impensabile un Ariston vuoto, o con il pubblico distanziato e poi l’orchestra, ogni due metri. E chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l’acqua sul collo?” ha detto il conduttore ricordando anche uno dei momenti più esilaranti dello scorso Sanremo 2020 che è stato il Festival dei record grazie anche alla presenza dell’amico Fiorello. La pandemia da Covid-19 ha stravolto le vite di tutti e cambiato le abitudini; basti pensare alla sospensione dei concerti dal vivo, ai programmi televisivi senza pubblico e tanto altro. Lo stesso Ama si è ritrovato improvvisamente a condurre il suo programma in studio senza pubblico e rispettando il distanziamento sociale. “Il coronavirus lascia alla tv la capacità di adattarsi, senza il pubblico stiamo facendo una tv che non avremmo mai immaginato di fare” – ha detto il conduttore – “neanche a febbraio quando abbiamo fatto Sanremo nella totale normalità. Venti giorni dopo ho fatto I soliti ignoti senza pubblico e con la distanza tra i concorrenti e gli ‘Ignoti’. Ora non vediamo l’ora di tornare alla normalità”.

Amadeus: “Sanremo? Ora partiamo con la musica, con la parte legata ai giovani”

E’ ancora incerto il futuro del prossimo Festival di Sanremo 2021. A chiarirlo, senza girarci troppo intorno, è stato Amadeus che ospite del Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani ha detto: “non c’è nessun piano B per il Festival di Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla”. Non ha alcun dubbio il conduttore: “Il prossimo Festival deve essere quello della rinascita dopo il coronavirus. Lo immagino non come il 71esimo, ma come il 70 più 1”. In attesa di scoprire se sarà possibile organizzato o meno, la grande macchina di Sanremo è pronta a muoversi con la nuova edizione di Sanremo Giovani come anticipato proprio dal conduttore. “Il 17 dicembre su Rai 1 ci sarà la serata finale di Sanremo giovani, ma saranno presentati anche tutti i big che saranno in gara” ha detto il direttore artistico e presentatore di Sanremo 2021, “speriamo il prossimo sia il primo post Covid. È un po’ presto per dire come sarà, è stata resa nota la data, dal 2 al 6 marzo, un mese dopo l’anno scorso. Vogliamo essere positivi, inteso come pensiero ovviamente e pensare che a marzo si possa tornare alla normalità. Ora partiamo con la musica, con la parte legata a Sanremo giovani”. Sul finale Ama ha concluso dicendo: “la musica è la priorità. Dal primo settembre sono iniziati ad arrivare i pezzi e tutta la prima parte fino a novembre e quasi del tutto incentrata sulla musica. Avremo il piacere di ascoltare centinaia di canzoni”.



