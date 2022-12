Amadeus: “Sanremo 2023? Importante puntare sui giovani”/ Retroscena su Ariete, Anna Oxa e Articolo 31

Amadeus, inediti retroscena sul Festival di Sanremo 2022 in un’intervista a RTL 102.5 e Radio Zeta

Amadeus, ospite di una puntata speciale di RTL 102.5 e Radio Zeta, ha deciso di confidare alcuni retroscena e dettagli del prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora più attesa dell’anno ha sottolineato l’importanza di mettere generazioni di cantanti e musicisti diversi a confronto, così come appare evidente leggendo il cast della prossima edizione.

Tra gli artisti ‘senior’ in gara ritroviamo Anna Oxa, di cui Amadeus in diretta radio ha dichiarato: “Sarà la sua 16 esima volta a Sanremo. Ha più presenze di Pippo Baudo. Ogni volta sul palco dell’Ariston ha un look sempre diverso. Potrebbe stupirci in qualunque momento”. Con lei anche gli Articolo 31: “In una Milano degli anni ’90 eravamo spesso insieme agli Articolo 31. Ora ritornano insieme per Sanremo, direttamente da loro è arrivata la proposta musicale. Vi accorgerete che la loro storia è raccontata benissimo. Grande capacità di scrittura in tutti i cantanti”, ha assicurato Amadeus.

Amadeus e l’importanza della quota giovane a Sanremo: “Ariete? Ha una grande personalità”

Amadeus ha però dato forte importanza anche alla ‘Generazione Z’ per il Festival di Sanremo 2023. Nel cast ci sono giovanissimi come Ariete: “Ha 20 anni, ha un presente potentissimo. Ha una grande personalità, sto pensando a lei già da molti anni.” ha ammesso il conduttore, contento della quota giovane presente al festival. “Ho trovato grande disponibilità da parte dei giovani”, ha infatti tenuto a sottolineare nel corso della chiacchierata.

Amadeus ha inoltre rivelato l’enorme mole di singoli ricevuti per il prossimo Sanremo: “[…] quest’anno sono arrivati 500 pezzi. Tutti ascoltati notte e giorno. – ha spiegato – Ne prendo una cinquantina che secondo me sono potenzialmente forti. Ascolto all’infinito quei 50 pezzi per arrivare a 22. Ascolto ovunque la musica, vivo in albergo a Roma con le cuffiette altrimenti tutti le ascoltano. Poi in auto, treno e aereo: ascolto sempre musica”.

