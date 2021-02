Amadeus/ “Sarà un Sanremo storico, ma sono arrabbiato…”

AMADEUS A SANREMO 2021 SENZA PUBBLICO: SITUAZIONE STRANA…

Amadeus è pronto a condurre, per il secondo anno consecutivo, il Festival di Sanremo 2021. Sarà un’edizione storica quella che andrà in onda dal 2 al 6 marzo come ha raccontato Amadeus in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi. A due giorni dal debutto sul palco del Teatro Ariston, in collegamento direttamente da Sanremo, il direttore artistico sarà ospite di Mara Venier nella nuova puntata di Domenica In. Ai microfoni della Venier, Amadeus svelerà gli ultimi dettagli sulle cinque serate del Festival. Diversamente dallo scorso anno, Amadeus si ritroverà ad affrontare una situazione particolare. Senza pubblico, il conduttore di Raiuno non nasconde l’ansia. “Non so come sarà in una situazione così anomala. […] Sono arrabbiato anch’io, inutile negarlo, ma essere arrabbiato nel mio caso significa raddoppiare le forze”, ha raccontato il direttore artistico.

Nonostante la situazione, il Festival di Sanremo 2021 è pronto a stupire i telespettatori. Al centro della nuova edizione di Sanremo ci sarà la musica. Le canzoni sono state scelte direttamente da Amadeus e dalla sua squadra e, dalle previsioni, pare che ci siano tutti i presupposti per accontentare i gusti di tutte le generazioni.

AMADEUS E L’AMICIZIA CON FIORELLO

Sul palco del Teatro Ariston, durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2021, Amadeus avrà al proprio fianco l’amico Fiorello. La coppia, lo scorso anno, ha fatto registrare ascolti altissimi e, quest’anno, è pronta a ripetersi. Come ha spiegato ai microfoni di Bruno Vespa durante l’ultimo collegamento con Porta e Porta, Amadeus non conosce tutto ciò che farà Fiorello sul palco. Il direttore artistico di Sanremo, però, riconosce che averlo accanto è una sicurezza. “È una fortuna averlo a fianco. […] Quando ero preso dallo sconforto, lui mi rassicurava. Se i dubbi venivano a lui ero io a farglieli passare”, ha dichiarato a Oggi. Ad unirli, oltre alla grande stima professionale, c’è soprattutto una profonda amicizia e un affetto sincero che il pubblico riconosce e apprezza. Dal 2 al 6 marzo, dunque, divertiranno tutto il pubblico di Raiuno.



