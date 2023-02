Amadeus: “Zelensky Sanremo? Attesa risposta oggi“/ “Paoli e Vanoni esibizioni divise”

Amadeus e Gianni Morandi, i due conduttori del Festival di Sanremo 2023 che inizia ufficialmente domani, martedì 7 febbraio, sono stati intervistati in collegamento durante la puntata di ieri di Che Tempo Che Fa. Si parla ovviamente della prossima kermesse dell’Ariston e le prime parole sono state per la tanto discussa presenza di Zelensky: “Lunedì (oggi ndr) avremo una risposta dall’ambasciatore – ha detto Amadeus – siamo in contatto e capiremo esattamente cosa accadrà”. E ancora: “Sanremo non è vero festival se non accade qualcosa, fa parte della storia”. Scherzano poi sul possibile arrivo di nuovi ospiti a Sanremo, il direttore artistico del festival ha spiegato: “Non ce ne sono più, abbiamo finito i soldi”, specificando sulla presenza di Gino Paoli e Ornella Vanoni nella serata finale, “non saranno insieme. Paoli avrà il suo momento e Vanoni il suo”.

Fra i grandi ospiti di Sanremo anche l’inedito trio Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano. “Ho visto le prove e sono convinto che sarà qualcosa che rimarrà nella storia del festival, che lascerà a bocca aperta e ci commuoverà molto. Vederli tutti e tre insieme sarà da non perdere”. Ha poi preso la parola Gianni Morandi, che ha raccontato qual è stato il suo momento più bello nella storia di Sanremo: “Il ricordo più bello di Sanremo è quando vivi la gara: l’anno scorso è stata un’emozione bellissima, quando è venuto a trovarmi Jovanotti è stato fantastico. Da ospite o da conduttore è un’altra cosa”.

AMADEUS E GIANNI MORANDI A CHE TEMPO FA: “STO NASCONDENDO UN PO’ L’ANSIA…”

E ancora: “Sto bene, cerco di nascondere un po’ l’ansia ma vicino ad Amadeus sono tranquillo, perché lui è uno che smussa tutti gli angoli, se c’è un problema lo risolve, è molto tranquillo”. Gianni Morandi, che nel 2023 festeggia 65 anni di carriera, ha già condotto due Festival e ha partecipato a sette edizioni, e all’Ariston proporrà la nuova versione di Fatti mandare dalla mamma assieme a Sangiovanni “un ragazzino molto bravo”.

Poi l’Eterno ragazzo ha ricordato: “Ho iniziato a cantare a 13 anni, con la maestra Scaglioni di Bologna, è bello ricordarlo. Ad Amadeus non ha potuto dire di no, perché sono attratto da Sanremo”. Ma sarà l’ultimo Festival per Morandi? “Direi che ora ne ho fatti abbastanza”, ha aggiunto, definendo Amadeus “un bel compagno di viaggio, anche se l’ho dovuto trascinare correndo, perché non si allena abbastanza”.

