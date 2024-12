Amal, chi è la corteggiatrice di Michele Longobardi a Uomini e Donne: il ritorno dopo l’addio

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne anche per questo giovedì 5 dicembre 2024, e dalle anticipazioni riportate si scopre che oggi verrà trasmessa l’ultima parte della registrazione del 28 novembre 2024 e ampio spazio avrà il trono di Michele Longobardi che tra le sue corteggiatrici ha Amal. La bellissima 24enne ha iniziato il suo percorso scegliendo di corteggiare sia lui che l’altro tronista Alessio Pecorelli. Tuttavia, Michele aveva fatto un passo indietro fino a quando la stessa corteggiatrice, chiuso il capitolo Alessio, ha deciso di dedicarsi unicamente alla conoscenza con Michele.

Michele Longobardi ha sempre definito Amal la corteggiatrice più bella e di provare già un certo trasporto nei suoi confronti. Ha ammesso di avere tanti dubbi e incertezze che sono diventati prepotenti quando Amal ha deciso di andare via da un’esterna dopo pochi minuti. Di fronte a tante critiche ricevute, la corteggiatrice ha deciso di lasciare la trasmissione. I colpi di scena però non sono finiti perché in seguito, nell’ultima puntata trasmessa, Amal è ritornata in studio per corteggiare Michele e si arriva così alla puntata di oggi.

Uomini e Donne, Amal e Michele Longobardi, tensioni in esterna: “Distante e lontana”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Michele Longobardi ha portato in esterna Amal, lei pero rimane distantee non si avvicina a lui. L’esterna non si evolve nel migliore dei modi. I due anziché chiarire e trovare un punto di incontro sono al centro di tensioni e malumori. Ed al rientro in studio la situazione non sarà delle migliori, Michele ha scelto di far scendere una nuova corteggiatrice, Eleonora e ciò scatenerà le ire non solo di Amal ma anche dell’altra corteggiatrice Veronica ed un’eventuale scelta sembra sempre più lontana.