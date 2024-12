Sta per iniziare una nuova puntata di Uomini e Donne, oggi 5 dicembre 2024. Attesissimi i numerosi protagonisti che oggi si troveranno a centro studio. In particolare troveremo Michele, tronista che si confronterà con Amal e uscirà con Eleonora. Per quanto riguarda il trono over vedremo invece Sabrina, che si troverà con Diego e Cristina a discutere su come va la frequentazione. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a vedere dove eravamo rimasti. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne ne sono successe davvero di tutti i colori.

Innanzitutto abbiamo visto uno scontro inaspettato tra Fabio e Gemma, dopo che quest’ultima ha ricevuto una segnalazione che diceva che il cavaliere ha una donna in Spagna con la quale intrattiene ancora oggi una relazione. Motivo che spiegherebbe i mancati baci secondo la dama torinese. Lui è uscito dallo studio e lei lo ha rincorso. Si è passati poi a Gabriele che ha lasciato il programma con Tiziana, mentre invece la tronista Martina sta continuando a conoscere Ciro e Gianmarco e con tutti e due sembra esserci una bella chimica.

Anticipazioni Uomini e Donne, grane per Michele: l’uscita di Mary e le tensioni con Veronica

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi 5 dicembre 2024, si parlerà molto anche di Michele Longobardi, unico tronista rimasto dopo l’uscita improvvisa di Alessio Pecorelli. Il ragazzo è uscito con Veronica, corteggiatrice che dopo aver lasciato lo studio nella scorsa puntata ritornerà raggiungendolo in camerino. Ma tra i due non c’è pace e le tensioni sono sempre dietro l’angolo. Si parlerà poi di Amal, che continua ad essere “precaria” sulla sedia di Uomini e Donne. La corteggiatrice di Michele non sta costruendo nulla di concreto con il ragazzo, e questo desta non pochi sospetti anche nel pubblico.

Michele sarà poi al centro di una polemica, dato che Mary, una delle sue corteggiatrici, deciderà di lasciare il programma offesa da una frase che ha sentito uscire dalla bocca del tronista. Altro capitolo invece per Sabrina di Uomini e Donne, la dama che da pochissimo si è lasciata alle spalle una relazione finita male con Gabriele. Oggi la donna si siederà in centro allo studio insieme a Diego, con il quale ha ammesso anche nelle scorse puntate di essersi trovata molto bene. Lui, però, è uscito anche con Cristina, che sarà seduta vicino a lei. Come reagirà la donna alla presenza di un’altra dama? Intanto Tina Cipollari prenderà ancora in giro Diego, che secondo lei non è all’altezza di Gabriele.

Dove vedere Uomini e Donne in streaming e in diretta?

Per seguire la puntata di Uomini e Donne di oggi 5 dicembre 2024 è possibile collegarsi su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. Il programma finisce poi alle 16, quando inizia la diretta di Amici, condotto ancora da Maria De Filippi. La trasmissione si può seguire anche su Mediaset Infinity, mentre su Witty Tv si possono poi recuperare i momenti più importanti dei protagonisti di Uomini e Donne, riguardando anche le presentazioni dei tronisti.