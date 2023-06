Amanda Bonini chi è compagna di Pino Daniele/ “Lei la pensa esattamente come me”

Amanda Bonini chi è: compagna di Pino Daniele

Pino Daniele, grande artista italiano, ha sempre cantato l’amore nelle sue canzoni. Innamorato dell’amore, il musicista ha avuto due matrimoni nella sua vita entrambi finiti. Dalla prima moglie, Dorina Giangrande, ha avuto i figli Alessandro e Cristina; dalla seconda, Fabiola Sciabbarrasi ha avuto tre figli, Sara, Sofia e Francesca.

Pino Daniele si è poi innamorato di Amanda Bonini, affascinante bionda di Viterbo per la quale perse la testa tanto da lasciare la seconda famiglia: “È la seconda separazione? Sono come Enrico VIII. Dopo due famiglie non smetto di credere nell’amore. Perché se smetti di crederci non vivi più” commentava l’artista. La loro relazione è stata ufficializzata nel 2013, grazie ad una paparazzata che ha portato alla luce tutto.

Amanda Bonini, l’ultima compagna di Pino Daniele

La relazione tra Amanda Bonini e Pino Daniele è stata da subito soggetta a critiche e pettegolezzi. A differenza delle altre storie, la donna e il cantante non si sono mai sposati e non hanno avuto figli. E’ stata la bionda di Viterbo l’ultima donna al fianco dell’artista napoletano venuto a mancare il 4 gennaio del 2015 a causa di un infarto: “Io non sono uno che consuma l’attimo, ho bisogno di un futuro fatto di certezze… Mi definisco all’antica. E la mia nuova compagna la pensa esattamente come me: al secondo fallimento matrimoniale potrebbe sembrare un controsenso, ma io credo nella famiglia” affermava il cantante napoletano parlando della sua nuova compagna.

“Il pensiero che il suo cuore non riposi in pace mi addolora come la sua morte” disse la Bonini dopo la morte di Pino Daniele. La compagna dell’artista si riferiva all’apertura dell’indagine per omicidio, al fine di chiarire le circostanze della morte che, secondo la ex moglie di Daniele si sarebbero potute evitare. Questo ha creato astio tra le due donne che ancora oggi perdura.











