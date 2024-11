Come è morto Carmine Daniele, fratello di Pino: complicanze dopo l’operazione…

Lutto in casa Daniele: all’età di 66 anni è venuto a mancare Carmine, il fratello di Pino Daniele. L’uomo è morto a Bari dopo essere stato sottoposto a un trapianto di cuore. Proprio le complicanze avrebbero strappato via dalla vita Carmine: un destino purtroppo comune a Pino, morto di infarto, e all’altro fratello, Salvatore, scomparso il 1 giugno 2021. Anche Nello, il quarto fratello, è malato di cuore. Pino Daniele era solito chiamare il fratello Carmine “O Giò”: a lui aveva dedicato anche una canzone, I got the blues.

Da Bari, dove è morto, Carmine Daniele arriverà a Napoli nella giornata di domani, martedì 26 novembre. I funerali verranno celebrati nella città partenopea mercoledì, nella chiesa di San Giovanni Maggiore Pignatelli, la stessa dove si è celebrato il funerale del fratello Salvatore. A dare l’annuncio della morte di Carmine Daniele, fratello di Pino Daniele, è stata la fondazione a lui dedicata, che ha scritto semplicemente “Ciao zio Carmine” riportando invece, nella grafica pubblicata, una scritta con il soprannome dell’uomo, “O’ Giò”. Sara Daniele, figlia di Pino, ha dedicato un pensiero allo zio: sui social, la giovane ha scritto “Salutami papà”.

Pino Daniele, ieri l’emozionante omaggio del Maradona

Il fato ha voluto che la morte di Carmine Daniele, fratello di Pino Daniele, arrivasse proprio il giorno dopo la pubblicazione dell’anteprima di “Again”, il brano inedito del cantante napoletano che non era mai stato pubblicato. La canzone è stata fatta ascoltare in anteprima allo stadio Maradona prima di Napoli-Roma, proprio in apertura alle celebrazioni per i dieci anni dalla morte del grande artista, che inoltre quest’anno avrebbe compiuto settant’anni. Una giornata importante, dunque, quella di ieri, con la famiglia di Pino Daniele ospite allo stadio Maradona per incontrare il Napoli e De Laurentiis e prendersi il meritato applauso dei tifosi.