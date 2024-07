Chi è Pino Daniele, com’è morto il cantautore: carriera, vita privata/ La moglie Fabiola Sciabbarrasi

Pino Daniele cantava Napoli, e senza limiti temporali Napoli continua e continuerà a fare altrettanto. Dal suo timbro ramificavano tutte le sfumature del blues; un groove senza tempo, unico, capace di spaziare dalle sfumature più energiche alle melodie più toccanti e romantiche. La scomparsa del cantautore è ancora oggi oggetto di tristezza per i fan, dolore per gli affetti – per i figli e la moglie Fabiola Sciabbarrasi – ma grazie alle sue canzoni la sua memoria resterà iscritta negli annali della musica italiana e non solo.

Era il 4 gennaio del 2015: Pino Daniele soffriva già da tempo di problemi di tipo cardiaco. Improvvisamente venne colto da un infarto; immediatamente trasportato presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma si rivelarono vani tutti i tentativi di rianimazione. Il cantautore ha lasciato un’eredità musicale forse tra le più corpose dell’intero patrimonio nazionale; dal rock al jazz passando per il blues ha collaborato con i più grandi del settore. Da Eric Clapton a Mel Collins, passando per i colleghi italiani: Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla e tanti altri. Manifesto della grandezza di Pino Daniele capace di superare i confini nazionali è forse il tributo dello scorso anno dei Coldplay che, in un suggestivo teatro offerto dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, omaggiarono il cantautore intonando Napule è.

Pino Daniele e gli amori ‘oltre’ la musica: 5 figli e l’ultima moglie Fabiola Sciabbarrasi

Ma cosa sappiamo della vita privata del compianto Pino Daniele? Il cantautore è arrivato al grande passo del matrimonio per due volte nella sua vita. La prima moglie è stata Dorina Giangrande che con lui condivideva la passione per la musica seguendolo sul palco in qualità di corista. Da questa prima unione sono nati i primi due figli di Pino Daniele: Alessandro e Cristina.

Dopo la rottura con l’ex moglie Dorina Giangrande, Pino Daniele ha fatto breccia nel cuore di Fabiola Sciabbarrasi. Il matrimonio risale al 1991, propizio per la nascita di altri 3 figli per il cantautore: Sara, Sofia e Francesco. Anche le seconde nozze di Pino Daniele non ebbero un lieto fine, ma la donna nel tempo si è sempre espressa con parole al miele mettendo in evidenza quanto quell’amore sia stato importante nella sua vita. “… Non abbiamo avuto tempo di dirci cose, anche di chiederci scusa per i malintesi, le contraddizioni, per dirci ancora ‘mi manchi, ti amo’…” – raccontava la moglie di Pino Daniele in un’intervista a Storie Italiane – “Spesso pensiamo di avere tempo e invece qualcuno il tempo ce lo toglie e diventa troppo tardi…”.

