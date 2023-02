Amanda Lear: “Dalì voleva sposarmi ma era vecchio”/ “Mi accompagnava dai miei amanti”

Amanda Lear: “Diedi del ‘lei’ a Dalì per tutta la vita”

Amanda Lear ha vissuto una lunga e controversa storia d’amore con Salvador Dalì. Con il pittore surrealista visse un rapporto particolare, sui generis: lei aveva i suoi amanti, lui una moglie. Per tutta la vita, lei si rivolse a lui dandogli del “lei”, come racconta sulle pagine di Panorama: “A lui piacevano l’aristocrazia, le contesse, le principesse. Parlava come vivesse in un tempo antico. Ci siamo sempre dati del lei, anche se eravamo intimi. Era religiosissimo, tradizionale: non eravamo sposati e non gli piaceva l’idea che si pensasse fossi la sua amante. Sapeva che non avevo soldi, ma mi diceva: “Piccola Amanda, vorrei aiutarla, ma non posso. Ho una moglie e sono cattolico”. Era il trionfo dell’ipocrisia. Un tipico macho spagnolo“.

Nonostante la lunga relazione, i due non si sposarono mai. I motivi, li spiega proprio l’attrice e cantante: “Era già il marito di Gala. Lei mi aveva fatto giurare che se fosse morta, avrei preso il suo posto. Non potevo, avevo 25 anni e la mia musica. E allora, perfidamente, mi diceva che facevo schifo quando cantavo. Ci teneva che gli stessi accanto ma io non volevo sposare un vecchio“.

Amanda Lear: “Immaginavano perversioni su me, Salvador e Gala ma…”