Una nuova puntata del Grande Fratello 2024 è pronta ad aprire i battenti e ovviamente il focus non può che andare sui concorrenti al televoto e dunque con il rischio pendente di essere eliminati. Tra questi, spicca Amanda Lecciso; meno nota della sorella Loredana, ma non è certo un demerito a priori. Classe 1987, riservata e lontana dalla luce dei riflettori, cosa sappiamo a proposito della sua vita privata?

Così come sono carenti le curiosità sulla carriera e professione, lo stesso si può dire per quanto concerne gli amori. Sappiamo però che l’ex compagno di Amanda Lecciso – concorrente del Grande Fratello 2024 – è l’attore Ivo Micioni – come racconta Novella 2000 – con il quale ha avuto uno dei suoi due figli. Il primogenito pare invece sia nato da una relazione precedente sulla quale non sono reperibili informazioni. Ad oggi, Amanda Lecciso non ha un compagno e chissà – laddove non venga eliminata questa sera – che non trovi la sua dolce metà proprio al Grande Fratello 2024. Arriviamo però al rischio eliminazione per questa sera; ‘Dada’ è al televoto e le possibilità che venga eliminata sembrano essere piuttosto elevate.

Amanda Lecciso al televoto: la ‘poca esposizione’ aumenta il rischio eliminazione al Grande Fratello 2024?

Amanda Lecciso paga la poca praticità con il mondo dello spettacolo? Difficile credere che questo possa essere un alibi, considerando che da sempre – salvo alcune edizioni – i personaggi più seguiti e chiacchierati sono spesso i Nip. Dunque, la poca esposizione di Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024 è piuttosto da ascrivere alla casualità o al fatto di non essere riuscita ad intrattenere dinamiche degne di nota nel corso della sua permanenza, seppur breve.

Il rischio che Amanda Lecciso venga eliminata dal Grande Fratello 2024 nel prossimo televoto è dunque piuttosto elevato. Oltre ad eventuali suoi demeriti dal punto di vista della ‘presenza’, è da sottolineare anche come dovrà vedersela con alcuni veterani di questa edizione. Da Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato, ma anche la stessa Yulia Bruschi; tutti protagonisti delle dinamiche più accese, fattore che potrebbe dunque decretare Amanda Lecciso come terzo concorrente eliminato del Grande Fratello 2024.

