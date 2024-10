Torna finalmente l’appuntamento con il Grande Fratello 2024 ed a poche ore dalla diretta l’hype è in crescita costante per via delle numerose tematiche che di certo verranno trattate durante la puntata. Diverbi, incomprensioni, possibili liaison; il calderone della serata pullula di argomenti ma sicuramente tra le curiosità più incalzanti c’è la voglia dei telespettatori di scoprire chi è il terzo concorrente eliminato al Grande Fratello 2024.

A salutare la scorsa settimana è stato Michael Castorino; ma prima di poter scoprire chi è il terzo concorrente eliminato al Grande Fratello 2024 dovremo attendere il parere del pubblico per un televoto quanto mai agguerrito. Ben 4 sono i protagonisti che dovranno vedersela con il giudizio dei telespettatori: Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Shaila Gatta.

Eliminato Grande Fratello 2024: ecco quale concorrente rischia al televoto

Tra Yulia Brischi, Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Shaila Gatta, chi è il terzo concorrente eliminato al Grande Fratello 2024? Possiamo per ora azzardare un pronostico, basandosi anche su quelli che sono i sondaggi in rete e il parere dei fan sui social. Tra i volti che stanno facendo discutere sui social impossibile non notare i pareri contrastanti in riferimento al percorso di Lorenzo Spolverato; il concorrente è finito nel mirino del web per diversi gesti e parole non proprio apprezzabili e, date le circostanze, è difficile attendersi un largo seguito in suo favore.

Non brilla per favore del pubblico anche Shaila Gatta, ma forse in contrapposizione a Lorenzo Spolverato – a proposito del televoto – parte leggermente favorita. A rischiare l’addio è anche Amanda Lecciso; in questo caso per ragioni prettamente di attrattiva in relazione alle dinamiche più accalorate di questa edizione. Per Yulia Bruschi, baricentro delle ultime circostanze più avvincenti, è difficile aspettarsi un’eliminazione così presto. Insomma, appuntamento a questa sera per scoprire chi è il terzo concorrente eliminato al Grande Fratello 2024.