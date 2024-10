Amanda Lecciso, il carattere scatena i dubbi al Grande Fratello 2024

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 peggio decifrati nella casa troviamo Amanda Lecciso, che si è slavata al primo telefoto nella Casa, ma ha comunque lasciato dei dubbi e delle perplessità tra i suoi compagni nella casa più spiata d’Italia. Con Pamela Petrarolo è riuscita a costruire un rapporto, in attesa che le due possano conoscersi meglio, e proprio l’ex volto di Non è la Rai ha scatenato qualche dubbio riguardo alla sua personalità, ancora non compresa a pieno probabilmente, Pamela ha notato che la compagna di gioco è frenata in molto di quello che fa nella Casa e non riesce a capire per il momento se si tratta di alcuni limiti caratteriali oppure se ci siano altre motivazioni dietro questo.

Amanda Lecciso ha confermato di non essere esattamente il tipo da centro della festa e cerca di mantenere la propria posizione attraverso la diplomazia: è una maschera o la concorrente è davvero così?

Amanda Lecciso comodino al Grande Fratello 2024? “Ho sempre detto la mia”

Nella Casa del Grande Fratello 2024 Amanda Lecciso continua a dividere l’opinione tra i vari concorrenti, con molti gieffini che ancora faticano a decifrare la sorella di Loredana Lecciso, una delle concorrenti più misteriose di questa prima parte di programma. Dalle accuse di comodino, Amanda Lecciso ha saputo però tirarsi fuori con eleganza, ammettendo di aver sempre detto la sua al momento giusto: “Ho sempre detto la mia” ha assicurato la concorrente tirandosi dietro dai chiacchiericci e dai facili gossip.

Una posizione ferma per la concorrente del Grande Fratello 2024, che continua a suscitare qualche dubbio tra i gieffini: “Quando c’era da esprimersi mi sono sempre espressa” ha detto Amanda Lecciso a Pamela Petrarolo che ha provato a scavare nella vita della compagna di gioco durante una conversazione.