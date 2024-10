Amanda Lecciso, chi è e fidanzato della concorrente del Grande Fratello 2024

Questa sera andrà in onda la sesta puntata del Grande Fratello 2024 e tra i concorrenti che rischiano di essere l’eliminato di questa sera dal Grande Fratello 2024 c’è Amanda Lecciso, chi è? Sorella delle ben più note Loredana e Raffaella, la più piccola delle sorelle Lecciso è nata nel 1988 a Lecce, ha dunque 36 anni. Ha sempre mantenuto un profilo basso lontano dalle telecamere e dal mondo dello spettacolo. Oggi Amanda gestisce delle strutture ricettive e, nel tempo libero, non può fare a meno della palestra

Per quanto riguarda la sua vita privata di Amanda Lecciso, invece, ha avuto due storie importanti, la prima con l’avvocato Antonio Greco dalla quale ha avuto il suo primo figlio, Giorgio, che oggi ha 16 anni ed un’altra con Ivo Micioni, attore e produttore cinematografico. Dalla loro unione è nato Gaetano detto Ninni, il secondogenito di Amanda che oggi ha 10 anni. La concorrente del Grande Fratello 2024 attualmente si professa single, Amanda Lecciso non ha un fidanzato ma si definisce romantica, dolce e pronta per fare nuove esperienze.

Amanda Lecciso è il primo eliminato del grande Grande Fratello 2024?

L’entrata in scena di Amanda Lecciso nella Casa più spiata d’Italia è stata contraddistinta da un simpatico siparietto con la sorella Loredana. Al di là di questo, però, la 36enne non si è messa particolarmente in mostra, non ha creato nessuno dinamica interessate o discussioni o confronti.

In queste settimane si è distinta poche volte come quando ha dato dei consigli a Shaila Gatta su Javier Martinez e per questo il web l’ha attaccata: “Non crea dinamiche deve uscire”. Finita in nomination nelle scorse settimane ha perso al televoto finendo nuovamente al televoto ma questa volta eliminatorio. Per i sondaggi non gode di particolari preferenze essendo agli ultimi posti: sarà Amanda Lecciso l’eliminato della puntata Grande Fratello 2024?

