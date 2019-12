Amato Scarpellino “Sono stato lasciato…”/ La scoperta in diretta All together now 2

Amato Scarpellino è stato uno dei grandi protagonisti della terza puntata di All Together Now 2. Ex concorrente del talent Amici di Maria De Filippi, il 34enne ha sfornato un’esibizione di altissimo livello con “A chi mi dice” dei Blue, ma il suo nome sta circolando sui social network per un altro motivo. Nel corso della sua presentazione al muro, Scarpellino ha risposto in maniera netta alla domanda se fosse fidanzato: il cantante ha spiegato di essersi accorto di essere single in quel momento. L’artista ha rivelato di vivere un periodo di crisi con la sua fidanzata e di averle chiesto di andare nel pubblico per assistere alla sua performance. La compagna, ormai ex, non si è fatta vedere: «Lei mi ha chiesto del tempo, io l’ho accontentata e non vedendola qui penso di essere ufficialmente single. Avrei preferito che fosse qui, ma lei ha scelto diversamente».

AMATO SCARPELLINO PROTAGONISTA A ALL TOGETHER NOW 2: IL VIDEO

Amato Scarpellino ha dunque scoperto di essere stato lasciato nel corso della sua apparizione a All Together Now 2, fattispecie che ha acceso il dibattito sui social network: quasi tutti si sono schierati al fianco del 34enne nato a Formia, che ha palesato grande sincerità. Dopo l’esibizione sulle note dei Blue, che ha convinto la maggioranza del muro, Scarpellino si è lasciato andare alle lacrime. Il motivo? Non la fidanzata: «Il mio non è un pianto per amore: sono qui perché ho fatto una promessa a mio nonno, che ho perso un anno e mezzo fa. L’ho perso per un brutto male: se mai dovessi vincere questi soldi, li devolverei alla ricerca contro il tumore. Nel 2020 non si può morire così». Parole forti e toccanti, clicca qui per vedere il video.

