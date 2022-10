Amaurys Perez/ Il futuro nella casa del GF VIP è appeso ad un filo: perchè?

Amaurys Perez ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2022?

Amaurys Perez al Grande Fratello Vip 2022 ha bestemmiato? Sui social impazza un video in cui si sente l’ex campione di pallanuoto pronunciare una bestemmia che potrebbe costargli davvero cara! Non è ancora dato sapere il futuro del vippone all’interno della casa più spiata d’Italia, anche se proprio Alfonso Signorini durante la scorsa diretta ha concluso dicendo: ” vi dico che ci è stato segnalato, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì 17 ottobre, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa”.

Cosa succederà? Possibile che Amaurys sarà squalificato dal gioco per aver bestemmiato nella casa del GF VIP?

Amaurys Perez e la sorpresa della moglie Angela Rende: “dai agli altri la possibilità di conoscerti”

Il futuro di Amaurys Perez nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è appeso ad un filo. Intanto la scorsa settimana il campione ha potuto rivedere la donna della sua vita: la moglie Angela Rende. La donna è entrata nella casa del GF VIP per fargli una sorpresa che l’ha lasciato senza parole. “Ti amo da morire” – ha detto la donna, mentre il campione è crollato a piangere annunciando di voler lasciare la casa. La moglie è contraria e lo esorta a resistere: “nella tua vita hai affrontato delle situazioni difficilissime. Avevi 12 anni quando hai lasciato i tuoi genitori per inseguire un sogno. Tu ti stai raccontando, sei la persona più bella e vera che io abbia mai conosciuta, dai agli altri la possibilità di conoscerti. I tuoi figli sono fieri di te, hai un esercito fuori che apprezza come sei, la tua eleganza. Le persone però ti devono conoscere: vi dovete divertire!” Lui sembra riprendersi ma rimarrà nella Casa?”.

La moglie ha sottolineato quanto il campione non si stia raccontando nella casa: “tu non ti stai raccontando. Dai agli altri la possibilità di conoscerti. I tuoi figli sono super orgogliosi di te, tutti. Tira fuori il carattere che hai perché sei forte”.

