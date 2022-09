Amaurys Perez va in bagno, Ginevra Lamborghini sbotta:”Che puzza, che ti sei mangiato?”/ Caos al GF VIP

Ginevra Lamborghini si lamenta con Amaurys per la puzza: la clip video

Sicuramente una degli elementi più difficili da sopportare al Grande Fratello Vip 2022 è la convivenza. Condividere il bagno è sempre stato una parentesi aspra per i vipponi, e Ginevra Lamborghini ne ha dato una prova tangibile. La sorella di Elettra sembra già aver avuto i primi malumori nella casa con Amaurys.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi "Amaurys Perez togliti le mutande"/ Momento hot in diretta

Il motivo? La puzza proveniente dal bagno mentre c’era il concorrente. Ginevra non la manda a dire e rivolgendosi al coinquilino ciudo in bagno grida: “Hai finito? C’è una puzza qua fuori, ma davvero. Però dai eh. Ma che hai mangiato?”. Amaurys ha tentato di giustificarsi tra le risate delle altre ragazze presenti in stanza, ma l’ereditiera non molla: “Baby, tocca che ti fai una lavanda però eh. Mi hai capito, tesò. Che cosa hai fatto in questi giorni?” Insomma, sembra che Ginevra Lamborghini abbia un bel caratterino, sicuramente regalerà momenti accesi e scontri nella casa, o almeno, così sembra presagire il suo modo di porsi.

Ginevra Lamborghini, confessione choc sulla sorella Elettra/ "Mi ha bloccata ovunque"

Non Ginevra che si lamenta della puzza e chiede ad Amaurys che ha mangiato aiutatemi 💀💀 #gfvip pic.twitter.com/0LCxhqMdRk — D. (@boccatadansia6) September 20, 2022

Ginevra Lamborghini sulla sorella Elettra: “Mi ha bloccata su tutti i social”

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2022, Ginevra Lamborghini ha parlato agli inquilini della rottura con sua sorella Elettra. Le due non si sentono dal 2019, e la cantante non ha neanche invitato la sorella al suo matrimonio.

La gieffina, come riporta Biccy, ha spiegato: “Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare non ne vuole sapere. Non ho modo di parlarne dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine.. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua”.

Amaurys Perez, spogliarello hot per Orietta Berti/ Frecciata Alfonso: "È come Fazio?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA