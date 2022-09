Ginevra Lamborghini, confessione choc sulla sorella Elettra/ “Mi ha bloccata ovunque”

Ginevra Lamborghini parla della rottura con la sorella Elettra: “Non mi ha invitata al suo matrimonio”

Ginevra Lamborghini è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7, ed è sorella della nota cantante Elettra Lamborghini. Tra di loro sembra che il rapporto si sia spezzato dal 2019.

A rivelarlo è la stessa gieffina nella clip video di presentazione: “Elettra non so se sarà molto felice di vedermi qui. […] Purtroppo io e mia sorella non abbiamo più rapporti dal 2019. Pensate che io sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Però ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sono qui”. Tra le due non c’è, dunque, più rapporto da anni ma quale sarà il motivo? Le cose cambieranno? A questi interrogativi ha risposto Ginevra Lamborghini.

Ginevra Lamborghini svela: “Elettra? Non ne vuole sapere di fare pace”

Ginevra Lamborghini ha approfittato della pubblicità per parlare di sua sorella Elettra e della rottura tra di loro. La gieffina, come riporta Biccy, ha spiegato quali sono i rapporti tra lei e la sorella e il motivo per cui avrebbero litigato.

“Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare non ne vuole sapere. Non ho modo di parlarne dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine.. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua“.

