Amazon Prime Day 2024, 16 e 17 luglio: sconti e offerte/ Migliaia di prodotti in saldo

E’ tutto ponto per l’Amazon Prime Day 2024, 48 ore di grandi sconti, dal 16 al 17 luglio, durante i quali potremo assicurarsi centinaia di migliaia di prodotti a prezzo di saldo rispetto a quello normalmente praticato sul portale di e-commerce più famoso al mondo. Come fare per poter partecipare a questi grandi sconti dell’Amazon Prime Day 2024? La prima cosa da sapere, fondamentale, è che bisogna essere un cliente Prime, di conseguenza, qualora ancora non lo foste, vi conviene sottoscrivere l’abbonamento che comunque è gratuito per il primo mese e si può disdire quando volete. In poche parole, se foste interessanti solo agli sconti di questi giorni, potrete abbonarvi oggi e poi, una volta completati gli acquisti, disdire il tutto.

La seconda cosa da sapere è che vi aspettano davvero centinaia di migliaia di offerte e per destreggiarvi meglio sui prezzi potreste farvi aiutare da dei portali specializzati come ad esempio CamelCamelCamel, che vi permettono di capire realmente l’andamento del listino del determinato prodotto che vi interessa: non dovrete fare altro che copiare il link Amazon nell’apposito spazio e fare una verifica: se il prezzo vi convince starà a voi decidere il da farsi.

AMAZON PRIME DAY 2024, 16 E 17 LUGLIO: BLINK OUTDOOR AD UN SUPER PREZZO

La terza e ultima cosa da sapere per questo Amazon Prime Day 2024 e che sono tantissimi i prodotti che sono già stati scontati negli scorsi giorni e che stanno continuando ad essere in saldo, e il riferimento è a tutti quegli oggetti della galassia Amazon, a cominciare dai dispositivi Blink, come ad esempio l’outdoor, in vendita nel pacchetto composto da 4 videocamere + il Blink Mini 2, acquistabile a soli 128,49 euro invece che 221,49, quindi con uno sconto esagerato del 63 per cento. Blink Outdoor è una videocamere intelligente di sicurezza che è collegabile ad Alexa, ed è uno dei bestseller del settore. E’ inoltre facilmente installabile in quanto è senza fili ed è alimentata da una batteria che dura due anni, ed ha la visione ad infrarossi, quindi riprende perfettamente le scene anche in notturna.

AMAZON PRIME DAY 2024, 16 E 17 LUGLIO: DAL RING INTERCOM ALL’ECHO SPOT 2024

Attenzione anche al Ring Intercom di Amazon venduto nel bundle con Echo Pop bianco, acquistabile a 54,99 euro invece che 99,99 euro, con uno sconto del 65 per cento, quindi ancora più elevato rispetto al prodotto precedente. Si tratta di un’offerta molto interessante per l’Amazon Prime Day 2024 che prevede il citofono intelligente attivabile solamente grazie ai comandi vocali con funzionalità smart.

Se invece cercaste un router potreste approfittare degli sconti di Amazon Prime Day 2024 sul wi-fi mesh Amazon eero 6, un router che copre fino a 280 metri quadri, in grado di connettere più di 75 dispositivi e con una capacità ethernet di 500 Gbps, in vendita 129,99 euro contro 219,98 euro di listino (-41 per cento). Concludiamo questa carrellata di offerte Amazon Prime Day 2024 con l’Echo Spot modello 2024, l’assistente intelligente di Amazon, in vendita a 54,99 euro con un risparmio quindi del 42 per cento.

