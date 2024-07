Apple pronta a sfidare Amazon e l’Echo/ Arriva un HomePod con schermo touch integrato?

Apple sarebbe al lavoro su un dispositivo del tutto inedito per la Mela, precisamente uno schermo da casa che possa fare concorrenza ad Amazon e al suo Echo. A svelare la notizia sono stati gli americani di MacRumors, che hanno portato alla luce un nuovo codice che identificherebbe lo stesso dispositivo con il nome di “HomeAccessory17,1”. Ovviamente è ancora presto per arrivare a delle conclusioni ma gli addetti ai lavori si dicono convinti che a breve la Apple potrebbe espandere il proprio raggio d’azione, entrando quindi in un nuovo mercato come appunto quello degli assistenti personali provvisti di schermo.

Ricordiamo che attualmente l’azienda di Cupertino dispone dell’HomePod, dispositivo a forma di sfera con tanto di assistente vocale, ora e via discorrendo, ma non ha un dispositivo di tale tipo con schermo touchscreen, utilizzabile per gli usi più disparati. Secondo MacRumors il fatto che nel codice troviamo 17,1 potrebbe fare riferimento alla presenza del chip A18 di Apple, quello che sarà montato su tutti i prossimi iPhone 16 che verranno presentati come di consueto durante il classico keynote del prossimo mese di settembre.

APPLE PRONTA A SFIDARE AMAZON E L’ECHO: PRONTO UN “ACCESSORIO DOMESTICO”

Nel codice si fa riferimento proprio ad un “accessorio domestico” che utilizzerà una variante software di tvOS e che è molto simile all’HomePod. MacRumors fa notare come non è la prima volta che effettua una scoperta simile visto che già ad inizio anno 2024 erano apparse delle tracce di questo lavoro, di conseguenza le ultime rivelazioni potrebbero rappresentare una vera e propria conferma sul fatto che Apple sia appunto al lavoro su questo nuovo dispositivo con schermo.

Si segnalano anche altri due codici emersi da questo “scoop” circa due presunti nuovi modelli di Apple TV identificati come AppleTV14,4 e AppleTV14,5 e ciò potrebbe fare riferimento ad un aggiornamento di Apple TV nel corso del 2024, magari un annuncio in concomitanza con la presentazione dei nuovi iPhone o eventualmente durante un altro evento previsto a ottobre/novembre 2024.

APPLE PRONTA A SFIDARE AMAZON E L’ECHO: COSA SAPPIAMO

Ricordiamo che Cupertino presenterà entro la fine dell’anno molto probabilmente anche i nuovi iPad, dopo quelli svelati nelle scorse settimane, oltre ai nuovi iWatch, gli smartwatch aggiornati. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa il nuovo dispositivo che Apple avrebbe in serbo sarebbe in grado di riprodurre contenuti multimediali come musica e suon, e grazie al pannello touch screen si potrebbe ovviamente interagire con esso ma anche navigare su internet e vedere film e piattaforme streaming, a cominciare da Amazon Prime Video che si presume sia integrato.

Il dispositivo inedito potrebbe inoltre sfruttare Apple l’Intelligence, la nuova Intelligenza Artificiale by Apple che è stata annunciata per la prima volta un mese esatto fa, lo scorso 10 giugno. Secondo Bloomberg l’HomePod sarà aggiornato entro un anno e non è da escludere che con l’update possa essere svelata anche l’inedita versione con il display integrato.











