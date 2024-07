Amazon Prime Day 2024, domani 16 e 17 luglio offerte e sconti/ Come prepararsi e i device in saldo

Al via domani 16 luglio e fino al 17 Amazon Prime Day 2024, un evento riservato solo ai clienti iscritti a Prime che possono usufruire di due giorni di offerte su tanti prodotti, da quelli per la casa e la cucina all’elettronica, ma c’è ovviamente molto altro e una vetrina ad hoc per il Made in Italy. C’è una sola cosa da fare per prepararsi alle offerte: iscriversi a Prime, poi potete crearvi una lista dei desideri. Ma da clienti Prime potete anche approfittare delle spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, vedere film e serie tv con Prime Video, avere a disposizione anche uno spazio di archiviazione senza limiti per foto e altri contenuti.

Comunque, già negli ultimi giorni sono state lanciate delle offerte in vista di Amazon Prime Day 2024, ma quelle più importanti arriveranno tra il 16 e 17 luglio e spesso sono migliori rispetto alle promozioni giornaliere, per cui saranno lanciate offerte a tempo limitato e con scorte limitate, ancor più convenienti le offerte WoW, che però durano poco, quindi bisogna farsi trovare pronti nel giro di pochi minuti.

COME PREPARARSI ALL’AMAZON PRIME DAY 2024 (ANCHE CON ALEXA)

Per prepararsi all’Amazon Prime Day 2024 si possono attivare le notifiche per ricevere offerte personalizzate in base alle ricerche effettuate e ai prodotti visionati di recente. Per farlo bisogna visitare la pagina di Amazon Prime Day 2024 sull’app per attivare appunto le notifiche. Inoltre, per l’Amazon Prime Day 2024 potrete sfruttare anche le sezioni “offerte che potrebbero interessarti”, “offerte per te” e “offerte relative ai prodotti salvati per dopo”. Potete anche farvi aiutare da Alexa per tenere sotto controllo le offerte sui prodotti inseriti nella lista dei desideri, nel carrello o in “salva per dopo”, infatti potete chiedere ad Alexa di aggiungere il prodotto desiderato nel carrello e di avvisare quando viene attivata un’offerta.

I DISPOSITIVI AMAZON IN OFFERTA PER IL PRIME DAY 2024

Per facilitarvi nella caccia alle offerte c’è una pagina da cui cercare le promozioni mettendole in ordine per categoria, sconto e fasce di prezzo. Per quanto riguarda i dispositivi Amazon, c’è Echo Spot che scende da 95 a 45 euro, mentre l’altoparlante bluetooth Echo Pop da 55 a 19,99 euro, le Echo Buds da 120 a 52,99 euro, Echo Dot scende da 65 a 26,99 euro, Echo Show 8 da 170 a 139,99 euro, Kindle Scribe da 370 a 269,99 euro, infine Fire TV Stick 4K Max da 80 a 46,99 euro e Echo Show 15 da 300 a 229,99 euro.











