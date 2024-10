Si chiuderanno quest’oggi, 9 ottobre 2024, le offerte Amazon Prime, la due giorni dedicata agli sconti per coloro che hanno un abbonamento al servizio offerto dal noto portale di e-commerce. Come vi abbiamo accennato ieri, per poter usufruire di questi tagli di prezzi dovrete essere appunto degli abbonati, altrimenti le offerte Amazon Prime verranno “godute” da altri.

In ogni caso è tutto molto semplice e in pochi passi si può sottoscrivere il servizio online, ricordandovi inoltre che per i primi 30 giorni è gratuito: se quindi vedete qualche pezzo forte che vi attira, potrete acquistarlo senza problemi per poi disdire eventualmente il servizio che costa poco più di 4 euro al mese per un totale di 49,90 euro all’anno. Dopo questa breve premessa entriamo nel vivo delle offerte Amazon Prime 2024 e dopo che ieri ci siamo concentrati sui pezzi forti di casa Apple oggi vogliamo segnalarvi quali sono le promo più intrigati di casa Samsung, restando quindi sempre nell’ambito del tech, della tecnologia.

OFFERTE AMAZON PRIME 2024: GLI SMARTPHONE IN PROMO

Moltissimi gli smartphone del colosso sudcoreano in vendita a cominciare dal Galaxy Z Flip 6, in commercio a 1.075,97 euro, il prezzo più basso di sempre, visto che il precedente limite era stato di 1.154,79, quindi esattamente 79 euro in più.

Della stessa famiglia fa parte il Samsung Galaxy Z Fold 6, che invece è in vendita a 1.850,99 euro, altro prezzo più basso, tenendo conto che il minimo toccato fino ad ora era stato di 1.949 euro. Fra le offerte Amazon Prime di oggi non poteva mancare il Galaxy S24, in vendita nella versione con storage da 512 Gb a 1.233,99 euro rispetto al precedente limite da 1.299. La versione invece con 256 gb è acquistabile a 739,90 euro (invece che 799),.

OFFERTE AMAZON PRIME 2024: LE OFFERTE SUGLI OROLOGI SAMSUNG

Attenzione anche alle promo sugli orologi intelligenti di casa Samsung per le offerte Amazon Prime, come ad esempio il Galaxy Wathc FE da 40 millimetri, in vendita a 129 euro invece che a 139. Per il Watch 7 con tanto di Galaxy AI, servono invece 274 euro, il prezzo più basso di sempre sul portale americano, tenendo conto che in precedenza il “punto più basso” toccato era stato 289 euro.

Fra le offerte Amazon Prime di Samsung anche quelle per i tablet, come ad esempio il Galaxy Tab A9+ con display da undici pollici e 128 gb di storage, in vendita a 174 euro, mentre, chi volesse un computer portatile potrebbe puntare sul Samsung Laptop Galaxy Book4, con display da 15,6″, 15 gigabyte di ram e ben 1 TB di storage, in vendita a 699 euro, il prezzo più basso rispetto al precedente 746,98. Chiudiamo con le cuffie di casa Samsung, le Galaxy Buds FE, auricolari true wireless e bluetooth, in vendita a 53,20 euro invece che 59. Vi ricordiamo infine che per molti prodotti potrete usufruire del pagamento dilazionato mensile, di modo da non dover corrispondere l’intero importo subito.