Amber Heard: processo Johnny Depp non verrà annullato/ Giudice respinge richiesta

Non ci sarà alcun nuovo processo fra Amber Heard e Johnny Depp, i due ex coniugi nonché divi di Hollywood, che fino a poche settimane hanno presenziato in un’aula del tribunale scambiandosi accuse reciproche. Amber Heard aveva espressamente fatto richiesta di annullare il verdetto che, come ricorda il Corriere della Sera, la obbliga a pagare ben 10 milioni di dollari all’ex marito Johnny Depp, chiedendo altresì si rifare il processo, ma la stessa è stata respinta.

Amber Heard "annullate processo contro Johnny Depp"/ Legali “Prove non sufficienti”

Il giudice della Virginia che si è occupata della causa legale più seguita degli ultimi anni, leggasi Penney Azcarate, ha appunto negato all’attrice la possibilità di annullare il processore, giustificando il tutto con il fatto che non vi sarebbero stati vizi di forma nello svolgimento del dibattito, come invece sostenuto dagli avvocati dell’attrice. Secondo quanto sostenuto dal pool che difendeva Amber Heard, uno dei giurati non era stato propriamente controllato, ma secondo il giudice tale problema sarebbe dovuto palesarsi prima, durante il processo, e non al termine, ed inoltre non sarebbero state presentate delle prove a sostegno di un tale vizio di forma.

Amber Heard sconfitta da Johnny Depp "non biasimo la giuria"/ Dure critiche ai social

AMBER HEARD, JOHNNY DEPP, PROCESSO NON VERRA’ ANNULLATO: ECCO PERCHE’

Lo scorso mese di giugno la star americana, comparsa in varie pellicole, a cominciare da Aquaman, era stata condannata a pagare più di 10 milioni di dollari a seguito della causa intentata e vinta da Johnny Depp che accusava l’ex moglie di diffamazione.

Secondo i legali dell’attrice il processo doveva essere annullato in quanto mancavano le prove e anche perchè, come detto sopra, uno dei giurati non avrebbe dovuto prendere parte al processo in quanto la convocazione sarebbe stata mandata al padre, con lo stesso nome e lo stesso indirizzo di residenza, e non al giurato che effettivamente ha presenziato. «Un giusto processo è stato garantito e riservato a tutte le parti», ha sentenziato la Azcarate. Il caso è chiuso, il processo non si riaprirà, per buona pace di Amber Heard.

Sentenza Johnny Depp-Amber Heard/ L'attore: "ho svelato la verità per i miei figli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA