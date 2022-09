AMBIENTE/ L’ecologia integrale spiegata con i fondi di caffè e le carote glaciali

L’educazione incide sulla cultura di un popolo e la cultura di un popolo incide sull’ambiente in cui vive. Per questo l’educazione ambientale è cardine, fin dall’inizio, dell’attività di Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Per questo nel 2019 abbiamo pensato di offrire un’occasione di incontro e condivisione a tutti i soggetti che, come noi, hanno a cuore la “nostra casa comune”, a chi, come noi, investe tempo e risorse per alimentare una cultura di reale sostenibilità nel rapporto tra uomo e natura.

Un’idea ambiziosa, condivisa fin da subito con la Direzione generale Ambiente e clima di Regione Lombardia e Arpa Lombardia, avendo in comune l’obiettivo di consolidare l’educazione ambientale attraverso una rete partecipata di soggetti in Lombardia; facilitare e consolidare questa rete come metodo per sostenere il cambiamento positivo degli stili di vita, delle conoscenze ambientali per la sostenibilità e il benessere delle generazioni a lungo termine. Una vera e propria operazione di messa a sistema delle principali realtà ed enti di educazione ambientale in una logica di collaborazione a più livelli.

Così è nata la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale (qui il programma completo), innanzitutto luogo di incontro, di comunicazione, di creazione di occasioni per lavorare assieme a favore di una cultura di sostenibilità diffusa e condivisa. Da martedì 18 a venerdì 21 ottobre, in Piazza Città di Lombardia a Milano, si terrà una nuova edizione di questa Fiera, interamente dedicata alle scuole, dalle primarie alle secondarie di secondo grado, con convegni, laboratori, eventi e proposte indirizzate a rendere sempre più proficuo lo scambio di esperienze.

Ad accendere l’attenzione, tra le varie iniziative in programma la Fiera ospiterà un percorso mostra sui biomateriali: oggetti completamente ecocompatibili ottenuti da scarti di prodotti alimentari (bucce d’arancia, fondi di caffè eccetera) che entrano a far parte della nostra quotidianità grazie alla messa in produzione di aziende che operano nel design italiano.

La manifestazione offrirà anche l’occasione per conoscere il contest fotografico sulla biodiversità “MiaFotoBio”, organizzato in collaborazione con Edinat – La Rivista della Natura, grazie alla partecipazione del fotografo Francesco Tomasinelli. Un gruppo di esperti relatori si rivolgerà a ragazzi e ragazze delle secondarie di secondo grado per aiutare l’orientamento alla scelta di percorsi per il lavoro e di esperienza nel campo ambientale e naturalistico. Porteremo, ancora, un pezzo della “carota” di ghiaccio estratta dall’Adamello nell’ambito del progetto ClimADA, un lavoro di analisi che ci permetterà di ricostruire il “Libro della Natura” e del clima della regione alpina e padana negli ultimi mille anni.

Nel percorso che vede la Fondazione insieme ad Arpa Lombardia e Regione Lombardia in prima linea nel diffondere una cultura che dà forma all’ecologia integrale invocata da Papa Francesco, la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale diventa anche l’occasione per riconoscere chi sta già operando in questa direzione, in un approccio di piena sussidiarietà.

Nel pomeriggio del 18 ottobre saranno così premiati quei protagonisti del mondo della scuola, dell’educazione e del Terzo settore che hanno partecipato al bando relativo a “Proposte di Educazione Ambientale ed Educazione alla Sostenibilità”. A loro è messo a disposizione anche un portale dedicato, dove si possono attivare e proseguire i contatti presi in questa occasione, valorizzare il lavoro svolto, condividere l’esperienza fatta, fattore decisivo per tracciare il futuro del pianeta e dell’umanità.

