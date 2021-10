Ambra Angiolini e Allegri si sono lasciati?/ Dopo 4 anni lui è sparito

Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Secondo quanto fa sapere in esclusiva il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 13 ottobre, la coppia si sarebbe detta addio dopo quattro anni al termine di una crisi iniziata poco prima del lockdown e che l’attrice aveva provato a risolvere mettendo la propria storia d’amore davanti a tutto. Ambra che negli scorsi giorni aveva difeso Allegri dagli haters sui social era stata sorpresa da Chi in lacrime per le vie di Milano.

Ma cos’è successo tra i due dopo quattro anni e una convivenza in quel di Milano? Secondo alcune fonti del settimanale Chi a causare l’addio potrebbe essere stato un tradimento di lui, ma non ci sono prove certe. A confermare, tuttavia, l’addio tra i due sarebbe stata l’assenza di Ambra al matrimonio di Valentina, la figlia di Allegri.

Ambra Angiolini e Allegri, addio doloroso dopo quattro anni?

Secondo quanto scrive Chi, l’addio tra Ambra Angiolini e Allegri non sarebbe stato indolore. L’attrice, per vivere serenamente la storia con l’allenatore della Juventus, aveva lasciato Brescia dove aveva continuato a vivere anche dopo la fine della relazione con Francesco Renga per trasferirsi a Milano. Nella casa milanese, Allegri sarebbe tornato durante la pausa del campionato di Serie A senza dire nulla alla Angiolini.

Ambra, da parte sua, starebbe affrontando il momento difficile circondata dall’amore dei figli e appoggiandosi all’ex compagno Francesco Renga che le avrebbe offerto il suo aiuto. Il loro, dunque, sarà definitivamente un addio come si legge su Chi? Per il momento, sia da parte di Ambra che di Allegri non è arrivato alcun commento.

