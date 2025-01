Ranieri addio Roma: cosa farà da “grande”?

Sarà l’ultima stagione di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma: è stato lo stesso tecnico a dire basta, dopo che negli ultimi tempi si vociferava di una sua conferma anche per il prossimo campionato. E, a dirla tutta. pareva che l’idea stuzzicasse lo stesso Ranieri, rilanciato e rinvigorito da questa nuova esperienza in giallorosso. Claudio stesso, seppur galvanizzato dall’amore della piazza romana, sente di non avere le forze per affrontare una nuova stagione da protagonista, ma soprattutto vuole dare un suo contributo per costruire, con le persone giuste, la Roma del futuro. Quindi a spegnere i rumors sul suo futuro ci ha pensato lui stesso, ai microfoni di Rai Due “Dribbling“, in una intervista che andrà in onda nella serata di domani, sabato 18 gennaio 2025: “E’ il momento di dire basta”.

DIRETTA/ Bologna Juventus Primavera (risultato finale 2-2): doppietta di Menegazzo! (17 gennaio 2025)

Ranieri addio Roma: i possibili successori del tecnico giallorosso

Il primo nome che da tempo sta venendo accostato alla Roma, e che molti tifosi giallorossi sognano, è quello di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese sarebbe un profilo dal nome importante ma forse poco in linea con l’idea di puntare al futuro che sembravano aver dettato i Friedkin con l’ingaggio di De Rossi, inoltre Allegri potrebbe volare verso l’Arabia Saudita dove l’Al-Ahli lo vuole come tecnico.

Calciomercato Serie A News/ Como occhi sui talenti del Barcellona, Venezia ecco Zerbin (17 gennaio 2025)

Il secondo nome per il post Claudio Ranieri è quello di un altro ex della piazza, Vincenzo Montella che dopo le ottime annate con la Fiorentina, passato al Milan e al Siviglia non ha mai convinto le piazze con i risultati venendo ogni volta esonerato, la sua rinascita è arrivata in Turchia prima con l’avventura alla guida dell’Adana Demirspor con cui insieme a Mario Balotelli ha raggiunto il posizionamento massimo della storia del club, il quarto posto valido per giocarsi le qualificazioni alla Conference League. Il tecnico campano ha poi iniziato la sua avventura con la nazionale turca con cui ha stupito tutti durante gli ultimi Europei raggiungendo i quarti di finale persi contro l’Olanda.

Erling Haaland rinnova con il Manchester City/ Prolungamento per altri nove anni e mezzo (17 gennaio 2025)

L’ultimo nome per prendere il comando della panchina giallorossa alla fine di questa stagione è il più difficile, non per l’ingaggio o per il blasone del tecnico ma per i motivi che lo hanno allontanato dalla sua ultima avventura in panchina, stiamo parlando di Daniele De Rossi, esonerato in questa stagione dalla Roma dopo 4 gare e dopo aver firmato in estate un contratto triennale da circa 3 milioni di euro a stagione. De Rossi potrebbe essere richiamato in ogni momento dai Friedkin e per rifiutare l’ex capitano della Roma dovrebbe rinunciare ai soldi del contratto ma Claudio Ranieri sta già lavorando per far riappacificare i proprietari con De Rossi così da richiamarlo al suo addio.