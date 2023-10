Ambra Angiolini e Francesca Renga, ritorno di fiamma?/ “Gesti di complicità e abbracci a Milano”

Ambra e Renga ancora innamorati? Cosa è successo

Ambra Angiolini e Francesco Renga, insieme dal 2003 al 2015, si sono riuniti in occasione della presentazione del libro della figlia Jolanda. La figlia dell’ex coppia ha esordito come scrittrice, con grande soddisfazione dei genitori che si scambiano tenerezze e convenevoli.

Il settimanale Chi, immortala Ambra e Francesco mentre si scambiano un tenero bacio sulla guancia: “Gesti di complicità e abbracci tra Ambra Angiolini e l’ex compagno Francesco Renga, di nuovo l’uno accanto all’altra per l’esordio della figlia scrittrice. Per la gioia dei genitori, l’autrice diciannovenne ha presentato a Milano il suo primo romanzo: “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia“. Che tra i due ci possa essere un ritorno di fiamma? Le foto rivelano ancora una complicità evidente, ma la star di Non è la Rai, secondo i rumor, sarebbe fidanzata con Andrea Bosca.

Jolanda Renga esordisce come scrittrice: la dedica della mamma Ambra

Incredibile soddisfazione per Ambra Angiolini e Francesco Renga che vedono il sogno della figlia realizzarsi. A soli 19 anni, Jolanda ha pubblicato il suo primo romanzo. La cantante ha pubblicato una dedica speciale alla sua bambina, in occasione della lieta novelle.

“E quando penso di essere un disastro arrivano i tuoi occhi e le tue mani… sono orgogliosissima @jolandarenga “ QUALCOSA NEL MODO IN CUI SBADIGLIA “ è il tuo primo romanzo… dal 26/09 in tutte le librerie. Per tutti quelli che non scappano dalla realtà, dal proprio “ sentire tutto “ e trasformano la vita vera in qualcosa di più speciale” scrive Ambra orgogliosa a corredo della foto di Jolanda, che stringe tra le mani la sua prima fatica letteraria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)













