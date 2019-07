Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non si sposano?/ Rumors: matrimonio nel 2020

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non si sposano più? A quanto i due non convoleranno a nozze in estate, come era stato anticipato ma i motivi non dovrebbero certamente far preoccupare i fan della coppia. Ad anticipare quello che sembra essere solo un semplice rinvio del matrimonio, nonché del coronamento del sogno d’amore tra Ambra e Allegri, è il settimanale Spy, da oggi in edicola con il nuovo numero. Le ultime indiscrezioni sulla vita privata dell’attrice e dell’ex allenatore della Juventus avevano annunciato le celebrazioni delle nozze tra il mese di giugno e quello di luglio di quest’anno. A quanto pare però, secondo i ben informati, per il giorno del fatidico “sì” occorrerà ancora attendere qualche mese poichè tutto sembra essere slittato al 2020. Ma come mai la coppia avrebbe deciso di prendersi ancora del tempo? Alla base ci sarebbe la voglia di entrambi di permettere ai rispettivi figli di abituarsi ulteriormente alla nuova famiglia allargata ma anche per ragioni prettamente lavorative. Ambra, infatti, sarebbe impegnata sul set nelle riprese destinate al piccolo schermo mentre Allegri, dopo l’addio alla Juve, starebbe guardando al suo futuro professionale.

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI: COPPIA UNITA

Saperne di più sui motivi del presunto rinvio delle nozze tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non è semplice. Coppia molto riservata, non lascia trapelare nulla neppure via social. A tal proposito, da ormai diverse settimane l’attrice avrebbe deciso di prendersi una pausa da Instagram, cancellando l’account. Se il matrimonio può attendere, lo stesso vale anche per la convivenza. Pur avendo preso casa a Brescia – dove abita Ambra con i figli -, Allegri pare viva ancora da solo. Nonostante questo, il rapporto tra i due non sembra affatto vacillare. E lo si comprende dalle parole che proprio Ambra, nei mesi scorsi, ha rilasciato in una intervista al Corriere della Sera, nella quale parlando proprio dell’ex tecnico bianconero commentò, sicura: “Non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: sapere che tornerà da me. Sempre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA