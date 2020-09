Ambra Angiolini, la Tv al tempo del Covid/ “Da Asintomatici e donne a Vaccino cinque”

L’attrice e conduttrice Ambra Angiolini ha voluto riservare una sua personale lettura dei nuovi palinsesti televisivi dell’autunno. Cosa dobbiamo aspettarci? L’emergenza sanitaria legata al Covid purtroppo incombe sulle vite di ognuno di noi ed anche la tv ne ha dovuto fare, suo malgrado, le spese. In un articolo a firma della stessa Angiolini dal titolo “Asintomatici in tv”, ospitato sull’ultimo numero del settimanale Vanity Fair, l’attrice ha ripercorso in maniera ironica la ‘guida tv’ della giornata tipo. I numeri legati ai contagi da Coronavirus e mostrati in tv sono ancora tutt’altro che rassicuranti. Ed allora perchè non dare uno sguardo al palinsesto tv d’autunno? Ad aprire la giornata televisiva ci pensa “UnoMattinasintomatica”, ovvero, “il contenitore per giornalisti positivi al virus ma senza sintomi, in onda a rotazione per ben quindici giorni di fila fino al prossimo tampone negativo”. Alle 11, su Canale 5, Forum in tempi di Covid si trasforma in “Asintomaticum”, cioè “il tribunale solo per positivi al virus contro altri positivi al virus senza febbre e tosse”. Il piatto forte arriva sempre sulla rete ammiraglia di casa Mediaset nel primo pomeriggio, alle 14, quando non si può fare a meno di “Asintomatici e donne” che fa il verso a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi.

AMBRA ANGIOLINI, LA TV AL TEMPO DEL COVID: IL PALINSESTO AUTUNNALE

La lettura semiseria del palinsesto tv dell’autunno di Ambra Angiolini prosegue ovviamente nel pomeriggio con la fiction delle 15 “Il paradiso delle Asintomatiche” (ovvero Il Paradiso delle Signore) di cui l’attrice ne evidenzia la trama imperdibile: “una storia senza tempo e senza sintomi ovviamente!”. Siamo già arrivati alle 16.50 con La Vita in Diretta che ora diventa “Asintomatici in diretta”, con Alberto Matano che su Rai1 “intervista la vita vera tra un tampone e l’altro”. Nell’access prime time di Canale 5 non c’è più Paperissima Sprint ma “Asintomatica sprint” con “tutte le papere più esilaranti dei tamponati positivi” mentre alla stessa ora sulla rete concorrente va in onda “I soliti Asintomatici”, che altro non è che la Covid-version de I Soliti Ignoti con Amadeus, “ovvero, tutti quelli che dopo sei mesi non riescono ad avere esito negativo al tampone”. Cosa ci propone la prima serata? Ovviamente la versione rivisitata del GF Vip che ora è “Il grande fratello ASN edition”, ovvero “la reclusione degli asintomatici vip in diretta su Canale 5”. Il Covid ha stravolto davvero tutto e lo sa bene la Angiolini che dopo una giornata a sorbirsi gli asintomatici in tv non le resta che addormentarsi intimorita “mentre sogno “Vaccino cinque” con Barbara D’Urso, che con il cuore, ne sono sicura, ci darà solo buone notizie”.



