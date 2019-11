Ambra Angiolini/ Selfie con la figlia Jolanda: “Abitiamo in via del sorriso…”

Un semplice selfie, delizioso come loro. Di chi parliamo? Di Ambra Angiolini e della figlia Jolanda, avuta dal cantautore Francesco Renga. Il sorriso nonostante la pioggia battente, ed il pienone di like su Instagram. L’attrice romana pubblica una fotografia insieme alla figlia, particolarmente simile a lei. Stesso sorrisone vivo e felice, stessa luce negli occhi, curiosa e intelligente. Cappuccio in testa, sfidando le intemperie. “Abito in via del sorriso e conto di restarci per sempre” scrive Ambra nella didascalia dello scatto. Tra i tanti consensi, anche quello di Paola Turci, che sottolinea la somiglianza con un “Uguali” seguito da un cuore. Tre cuori invece li ha messi Giorgia. Jolanda è la prima figlia avuta da Francesco Renga, nel 2004, mentre il fratellino Leonardo, è nato due anni dopo, nel 2006.

Ambra Angiolini, il selfie con Jolanda fa impazzire tutti

Tra Ambra Angiolini e Francesco Renga, c’è uno straordinario rapporto fatto di equilibrio e stima reciproca: “La mia famiglia è cambiata in questi anni. Penso che si debba mantenere la propria visione della vita. La cosa bellissima è che, appena io e Ambra siamo entrati in crisi, abbiamo messo sempre al centro i figli. In questi giorni, sono a casa, con la mamma”, raccontava Renga intervistato per La Vita in Diretta. E per quanto riguarda lo straordinario rapporto simbiotico tra Ambra e Jolanda, intervistata in Radio da “I Lunatici”, aveva parlato anche della bulimia, disturbo di cui ha sofferto in passato: quale è stata l sua cura? Proprio la sua meravigliosa figlia. ““Un po’ si resta bulimici tutta la vita – ha affermato – La bulimia vuol dire anche amare tantissimo, desiderare tanto di essere amata. L’atteggiamento un po’ bisogna coccolarlo, perché ti resta addosso. Se lo accetti non diventa malattia. Quando sono rimasta incinta di mia figlia Jolanda la fame d’amore si è finalmente placata”. E sulla sua idea dell’essere genitori, la Angiolini ha le idee assolutamente chiare: “Bisogna insistere, chiedere ai propri figli come stanno. E se non ci rispondono, se non ce lo vogliono raccontare, magari portarli fuori con noi, anche solo a fare una passeggiata in silenzio…”, raccontava a Vanity Fair.





