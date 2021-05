Ambra Angiolini/ Presenza “fissa” al Concerto del primo maggio: ne ha fatta di strada da “Non è la Rai”

È Ambra Angiolini, anche per questa edizione, la conduttrice del Concerto del primo maggio, l’evento musicale organizzato dai tre sindacati confederati italiani (Cgil, Cisl e Uil) trasmesso su Rai3 in diretta dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Al timone, oltre a lei, l’attore Stefano Fresi, al suo debutto sul palco del Concertone; Ambra, al contrario, ha preso parte a ben tre edizioni del festival (quattro, includendo quella di quest’anno) ed è ormai presenza fissa da queste parti. Ma ci sarà anche Lillo, appena reduce dall’esperienza nel reality Lol – Chi ride è fuori che ha segnato la sua (ri)consacrazione a comico del piccolo schermo. “Quest’anno possiamo permetterci di pensare ad una ripartenza, anche se ancora lontana da quello che avremmo voluto davvero”, ha dichiarato Ambra all’indomani dell’annuncio. “Sono comunque motivata a partecipare e a godermi lo spettacolo che si riaccende. Augurandoci – prosegue – che le risposte siano dominanti sulle domande e che la rabbia sia solo per… non aver trovato ‘posto’ al Concertone”.

Concerto Primo Maggio 2021, Concertone/ Scaletta cantanti e diretta: prove per Madame

La carriera di Ambra Angiolini

Da poco Ambra Angiolini ha festeggiato 44 anni (è nata il 22 aprile 1977). Ricordiamo il suo esordio nell’estate del 1992 all’interno del programma tv Bulli & Pupe per la regia di Gianni Boncompagni, a cui è seguita una lunga esperienza a Non è la Rai, trasmissione di cui è stata il volto principale per anni. In seguito, Ambra (è conosciuta anche semplicemente con il nome) è sbarcata al cinema, dove ha lavorato prima con Ferzan Özpetek e poi con Cristina Comencini. Dal 2004 è mamma di Jolanda, avuta dal cantante Francesco Renga. Nel 2006 è nato il suo secondo figlio Leonardo Renga.

Concerto Primo Maggio 2021 streaming e tv/ Come vederlo in tv e radio: tutte le info

Ambra Angiolini torna a lavorare con Stefano Fresi

Nel corso della sua carriera, Ambra Angiolini ha avuto modo di lavorare con registi del calibro di Paolo Genovese, Emidio Greco, Matteo Cerami e Michele Placido, oltre ad affiancare attori affermati come Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Raoul Bova, Luca Argentero e lo stesso Stefano Fresi. Non è la prima volta, dunque, che i due si incontrano per motivi di lavoro: era già successo qualche anno fa, nel momento in cui entrambi vennero scritturati tra gli interpreti di Al posto tuo, una commedia diretta da Max Croci. Ambra è tornata ‘in pianta stabile’ in televisione nel 2017, quando Maria De Filippi l’ha convocata come giurata del serale della sedicesima edizione di Amici. Più di recente, nel novembre 2020, l’attrice ha pubblicato il suo primo libro, InFame, in cui racconta il dramma della bulimia.

LEGGI ANCHE:

Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta/ "Quasi due anni d'amore e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA