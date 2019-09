Ambra Angiolini, telefonata in diretta a Vieni da me/ “Grazie per la foto di mer*a”

Ambra Angiolini, direttamente dalla Slovenia dove sta girando una fiction, durante l’intervista a Laura Freddi, ha telefonato in diretta durante la puntata di Vieni da me del 19 settembre. Nel giorno di riposo dalle riprese, Ambra si è ritrovata a guardare la trasmissione di Raiuno fermandosi davanti ai teleschermi per ascoltare le parole di Laura Freddi con cui ha lavorato sia a Non è la Rai che in un format, trasmesso di notte, dal titolo Italieni. “Pronto? Io sono io, voi?”, dice Ambra. “Ma è un’imitatrice?”, chiedono in coro Laura Freddi e Caterina Balivo che, dopo un attimo di incertezza si rendono conto che si tratta davvero di Ambra. “io sono in Slovenia per girare una serie televisiva e mi state facendo compagnia perchè sono a riposo e mi state facendo compagnia. Vi guardo sempre, la Baivo lo sa, entra Laura Freddi e mi sono messa serena a guardarvi. Tra l’altro, grazie per quella foto di m***a che avete scelto“, “Evidentemente era gratis”, replica la Balivo.

Ambra Angiolini: “prometto che verrò a Vieni da me per cantare T’appartengo”

Ambra Angiolini, durante la telefonata, ha anche commentato il programma Italieni che fece con Laura Freddi: “io mi ricordo di questo programma che, peraltro, ho cercato su Wikipedia mentre ne parlavate e non è neanche lì“, dice l’attrice. Caterina Balivo, poi, rivolge un appello alla compagna di Massimiliano Allegri: “quando vieni da me?”. “Io non solo ci vengo, ma vengo anche a cantare. Io prima della fine della mia carrieramverrò da te e canterò T’appartengo“, risponde Ambra. “Quel giorno, però, non mettete in scaletta che c’è Ambra perchè, io per l’emozione, potrei non presentarmi”, aggiunge ancora la Balivo. “Vengo pure io per quel caffè che ti ho chiesto per salutarti“, afferma inoltre Laura Freddi a cui Ambra risponde così – “sei bellissima, sei una meraviglia della natura ed io sono solo felice di averti ritrovata. Oggi ho trovato due amiche: una per la quale devo cantare T’appartengo e una con la quale devo bere un caffè. Io sono già felice”, conclude Ambra prima di salutare.

