AMBRA ANGIOLINI “AUTORITRATTO” CON ASINO/ Un follower: “E’ venuto bene Allegri!”

Ambra Angiolini torna a far parlare di sé sui social. Questa volta l’attrice posta uno scatto esilarante in compagnia di un asino in aperta montagna. Una sorta di ‘olio su tela’ verrebbe da dire leggendo la breve e coincisa didascalia scritta dall’attrice: “Asino -Ambra Angiolini 2019” con tanto di hashtag #ambraangiolini #mountain. Fin qui nulla di strano, anzi diverte la posa dell’attrice che ad occhi chiusi fa una smorfia verso il lato b dell’asino. La foto, naturalmente scatena la fantasia dei fan, a cominciare da chi le chiede: “quindi dici che non è un alce eh..mah” a cui la stessa Ambra risponde “ho scritto a caso ma è soltanto il nome dell’opera. Credo che quel buffo animale in realtà sia un facocero”. Tra i vari commenti anche quello della figlia Jolanda Renga che scrive “furtiva” a cui la mamma replica “furbiva eri ecco perché ti ho beccata subito. Ti amo follemente cervellona”.

Ambra Angiolini, hater contro la foto con asino

Tantissimi i commenti alla foto di Ambra Angiolini con l’asino, tra cui anche quello di un hater che le scrive: “sembra che gli annusa il cu*o…..scatto un Pò triste”. Per fortuna la maggioranza dei commenti sono tutti stra-positivi per l’attrice che riceve anche l’invito per un caffè da parte di una fan: “buonasera se passi da Bergamo , chiama per in caffè io e mia mamma ti aspettiamo volentieri ( la sig.ra di 81 che hai incontrato a mxp). Un ritorno in grande stile per la ex ragazza di Non è la Rai che aveva deciso di chiudere il suo profilo Instagram nel mese di Maggio. L’ultima fotografia, infatti, risaliva al 14 maggio scorso con ‘protagoniste’ due bambole; poi improvvisamente la chiusura e una sorta di allentamento dai social fino al ritorno con una foto al tramonto scatta in Africa con tanto di didascalia: “Tutti i luoghi comuni su come si cambia dopo un viaggio in South Africa…. sono veri”.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: “sono innamorata”

L’allontanamento dai social è durato circa tre mesi; tre mesi in cui Ambra Angiolini non ha postato nulla, anzi ha oscurato il suo profilo fino al ritorno con un post che tanto ha fatto divertire i fan: “Avevo finito i giga”. C’è chi però vocifera che, dietro questa scelta di abbandonare temporaneamente i social, possa esserci stato il compagno Massimiliano Allegri reduce da una fine d’anno calcistica non facile con con l’addio alla panchina bianconera e la delusione della Champions. Sta di fatto che le cose tra Ambra e Massimiliano procedono alla grande e c’è chi parla di matrimonio per la prossima estate. “Sono innamorata. E quando lo sei non ci puoi fare niente. Mi insegna a stare tranquilla sul lavoro. A non fare sfuriate perché sono troppo passionale. Poi, sorride da Dio e sono due anni che rido. Prima sbloccavo il diaframma piangendo, ora lo faccio ridendo” le parole detta da Ambra durante l’intervista rilasciata a Verissimo pochi mesi fa.

