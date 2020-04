Ambra Lombardo: “con Kikò Nalli è finita”/ “Per rispetto, preferisco non parlarne”

Pubblicità

Ambra Lombardo conferma la fine della relazione con Kikò Nalli, nata nella casa del Grande Fratello. La professoressa conferma così i rumors trapelati nelle ultime settimane e confermati in parte da Kikò Nalli che, ai microfoni del portale Gossip e Tv, aveva dichiarato: “Non mi interessa più il gossip, facessero quello che gli pare. Ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento”. Ambra, invece, è stata più esplicata confermando la fine della relazione senza, tuttavia, aggiungere molti dettagli: “Si è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare”, ha spiegato la Lombardo in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Ambra, però, non svela i motivi della fine della storia e aggiunge: “Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui”.

Ambra Lombardo e Kiò Nalli si sono lasciati: ignoti i motivi

Top secret, almeno per il momento, i motivi che avrebbero portato alla rottura tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. La professoressa, tuttavia, nel corso dell’intervista rilasciata a Di Più ha parlato anche della scelta di rifarsi il seno con cui l’ex marito di Tina Cipollari non sarebbero stato d’accordo. Kikò, però, poi aveva accettato la sua decisione come aveva svalato lei stessa a Pomeriggio 5. La notizia della rottura non ha sorpreso i fans di Ambra e Kikò che si aspettavano un annuncio del genere. Nel frattempo, su Instagram, la Lombardo si lascia andare ad una riflessione. “Occhi grigi come la foschía del mattino. È un colore prezioso. È il colore di un momento. Quello in cui il cielo non è ancora azzurro, il mare non è ancora verde, la notte non è ancora passata, il giorno non è ancora sorto. Pensieri in quarantena. Forse un libro. Se non avete uno straccio di fidanzato che vi scrive poesie pensateci da sole!”, scrive Ambra.



