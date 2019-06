Ambra Lombardo dopo il GF16/ Kikò Nalli: “E’ nato qualcosa di profondo!”

Il Grande Fratello 2019 ha sicuramente modificato di molto la vita di Ambra Lombardo. Entrata nel reality show insegnando a scuola e con un fidanzato, l’ex gieffina ne è uscita lasciando il lavoro e con il cuore occupato da Kikò Nalli. “Insegnavo Lettere in un liceo di Milano ma ho chiuso in anticipo il mio contratto. È stata una decisione sofferta, ci ho pensato parecchio. Alla fine, però, ho deciso di dare a me stessa un’opportunità, ho scelto di vivere un’esperienza unica tornando a far parte del mondo dello spettacolo. Un mondo da cui sono sempre stata attratta, di cui per un periodo avevo fatto parte. Ma da cui a un certo punto ero fuggita, sbagliando, per accontentare un uomo che credevo mi amasse”, ha raccontato tra le pagine di DiPiù. Dopo aver conquistato il terzo posto a Miss Italia 2004 (edizione vinta da Cristina Chiabotto), la siciliana ha iniziato il lavoro da modella e presentatrice di alcuni eventi. Nel contempo, ha portato avanti anche gli studi laureandosi.

Ambra Lombardo parla di Kikò Nalli: “E’ nato qualcosa di profondo!”

Dopo essersi innamorata pazzamente di un ragazzo, Ambra Lombardo ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, per via della sua gelosia. “Sono andata a vivere con il mio fidanzato a Ragusa, poi ho preso la laurea specialistica in Archeologia e ho cominciato a fare alcune supplenze. Ero felice, sognavo di sposarmi e costruire una famiglia”, ha confidato. Successivamente la storia si è interrotta dopo avere scoperto dei tradimenti da parte di lui. Da quel momento, ha deciso di lasciare la sua Sicilia per trasferirsi in quel di Milano. Nella sua nuova città, la mattina insegnava al liceo e il pomeriggio si dilettava con provini e servizi fotografici. Ora è in attesa di trovare una nuova occupazione e con questa anche la grande occasione. Nel frattempo, attende a braccia aperte il “suo” Kikò Nalli. “Molti mi hanno criticato per averlo baciato in diretta tv ma sono felice di averlo fatto: tra noi è nato qualcosa di profondo e so che il tempo ci darà ragione”, ha concluso.

