Ambra Lombardo e Kikò Nalli/ Ex di Tina ristruttura casa: “Da ottobre tutto liscio…”

Ambra Lombardo ospite di Non succederà più, il programma radio condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha parlato della sua storia d’amore con Kikò Nalli. Di recente i due fidanzati hanno mostrato un poco di insofferenza per colpa della distanza geografica. Questo “malessere” aveva provocato anche la reazione della bellissima ex professoressa che aveva rilasciato delle dichiarazioni tramite la stampa. Tra i due, fortunatamente, nulla è perduto e continuano ad amarsi come il primo giorno. Ambra, in collegamento telefonico dalla clinica dove è attualmente ricoverata (dato il recente ritocco al seno), ha parlato proprio di alcune novità in riferimento al rapporto di coppia. “Più chiara di com’è la situazione non può essere. Io e Kikò Nalli stiamo insieme, siamo fidanzati, abbiamo avuto qualche scontro a causa di qualche mia lamentela. – ha precisato la siciliana – Come ogni donna vorrei il mio uomo accanto. Tante volte la sua mancanza e impossibilità di creare spazi per noi un po’ mi pesa. Ho lanciato qualche piatto, ecco, diciamo così”, ha terminato ridendo.

Kikò Nalli ristruttura casa per Ambra Lombardo: “Da ottobre tutto liscio…”

Ambra Lombardo ha anche confessato di essere molto innamorata di Kikò Nalli. Per questo motivo, le piccole problematiche sentimentali che hanno dovuto affrontare, hanno avuto modo di renderli più uniti che mai, in nome dell’amore che li accompagna ormai da qualche mese. La professoressa in questi giorni, ha anche proposto al celebre parrucchiere di passare qualche settimana con lei a Milano. L’ex di Tina Cipollari però, sembra non sentirsela: “Al momento non se la sente perché ha bisogno di riorganizzare le cose della sua vita. Poi, per esempio, si sposta tanto”. Giada Di Miceli quindi, ha voluto pure interpellare l’hair-stylist, chiamandolo al telefono. L’uomo ha confidato, inaspettatamente, di avere incominciato a sistemare la casa che ha preso a Roma, per accogliere Ambra da ottobre. “Una volta che avrò strutturato la mia vita tutto andrà liscio”, ha detto con solida certezza. La ex professoressa traslocherà in maniera definitiva verso la Capitale? Vi terremo aggiornati!

© RIPRODUZIONE RISERVATA