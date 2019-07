AMBRA LOMBARDO/ Foto e bacio sui social: “oggi vi presento un amico speciale!”

Dopo la pace fatta con Cristiano Malgioglio, Ambra Lombardo del Grande Fratello 16 torna su Instagram per condividere con tutti i suoi follower un’amicizia speciale. La fidanzata di Kikò Nalli ha pubblicato una foto in compagnia di Steven G Torrisi, Direttore Artistico Premio Nazionale Europeo, con cui ha lavorato in passato e che recentemente ha rincontrato. Un’amicizia di lunga data che la Lombardo ha voluto “celebrare” con tanto di foto accompagnata da una didascalia: “Ciao bellezze!

Oggi vi presento un amico speciale! Quando mi ha conosciuta avevo 17 anni, qualche kilo in più, qualche brufolo in meno (si! Ora ho eruzioni cutanee da adolescente per i quintali di trucco con cui da mesi mi massacro il viso!), tanti sogni, poche certezze sul futuro e nessuna consapevolezza! Con @steven.g.torrisi è stata subito intesa, risate e lavoro! Con lui ho lavorato tanto e imparato molto! Oggi Stevy ti ho rincontrato più adulta, più pazza, più lucida, più stanca… E più felice! Tu sei sempre uguale! Fai solo cose più belle…”. (clicca qui per la foto)

Ambra Lombardo propone sui social il “gufate day”

Ambra Lombardo è stata una delle protagoniste più criticate dell’ultima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto con grande successo da Barbara d’Urso su Canale 5. La professoressa, infatti, è stata presa di mira per la sua storia d’amore con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, giudicata da buona parte del pubblico come una “trovata” per ricevere in cambio popolarità, copertine e successo. A distanza di diversi mesi dalla fine del programma e nonostante le cose tra Ambra e Kikò proseguono a gonfie vele, sono ancora tanti gli haters che le dedicano messaggi poco carini. Per questo motivo la Lombardo ha deciso di lanciare un gufate day su Instagram: “soltanto per oggi, disponibile per 24 ore inserendo il codice Ambra, è possibile insultarmi per il gufate day! Gufate anche voi, se siete persone infelici e frustrate, qualcuno che su Instagram che è più felice di voi. Mente voi gufate, io vivo!”. Una bella provocazione da parte della professoressa del GF contro chi continua ad attaccarla sui social!.

Ambra Lombardo: “grazie a chi ha creduto in me”

Per fortuna sui social non ci sono solo haters o persone pronte a sputare veleno. Lo sa bene Ambra Lombardo che, critiche a parte, ha voluto condividere con il suo pubblico un messaggio di ringraziamento ora che le cose, professionalmente parlando, procedono alla grande. “Grazie a chi ha sempre creduto in me prima del GF” – ha scritto Ambra raccontando la sua vita prima del GF – “quando ogni mattina infilavo nel mio zaino i tacchi, i trucchi, i libri di letteratura e di storia, stavo 6 ore al giorno in classe, correvo per Milano tra un casting e l’altro e facevo show room per arrotondare!”. Un ringraziamento speciale che non poteva non includere anche Kikò Nalli, il compagno con cui fa coppia fissa da circa quattro mesi e che l’ha sempre incoraggiata a seguire i suoi sogni!



