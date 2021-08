Ambra Lombardo “Resterò casta fino a Capodanno”/ “Non voglio più essere usata”

Ambra Lombardo ha preso una decisione molto importante: basta a frequentazioni con gli uomini, almeno fino al prossimo anno. L’ex gieffina, che proprio nella Casa di Cinecittà ha incontrato Kiko Nalli con il quale ha avuto una lunga storia d’amore, ammette attraverso le pagine del settimanale DiPiù di essere stanca di venire usata dagli uomini che ambiscono solo ad entrare nel mondo dello spettacolo attraverso la sua persona.

Ambra Lombardo "Kikò Nalli? Ancora coinvolto da Tina Cipollari"/ "Era triste quando…"

Un concetto che la Lombardo ha sottolineato alle pagine del settimanale, ricordando una sua personale esperienza: “Recentemente ho avuto una frequentazione con un uomo ma è finita malissimo. […] Voleva un ascensore sociale. Uno strumento per arrivare alla popolarità”. Un’esperienza che l’ha segnata, portandola a prendere la drastica decisione.

Kikò Nalli: "Tina Cipollari non mettere becco nei miei affari di cuore"/ "Non so..."

Ambra Lombardo e Kiko Nalli: botta e risposta su Tina Cipollari

C’è chi, d’altronde, sperava in un suo ritorno di fiamma con Kiko Nalli. In merito, però, Ambra Lombardo ha ipotizzato un possibile sentimento ancora esistente nei confronti dell’ex moglie Tina Cipollari: “Se lo rivedrei? Potrei, soprattutto perché Kikò è la persona che più di ogni altra ha cercato di capirmi. Ed è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e, forse, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”, le parole della professoressa.

Parole, queste, che hanno però trovato la replica di Kiko sui social: “Diciamo che non è vero che io amo ancora la mia ex moglie, assolutamente no. Lo posso dire tranquillamente, anche perché se io faccio un video e si vede, tutti lo possono vedere. Io non amo assolutamente la mia ex moglie, non è vero. Ho una stima e credo che abbiamo insieme una stima reciproca per quanto riguarda le persone che siamo, ma oltre questo non c’è nulla e non ci sarà mai mai nulla”, ha ammesso l’hairstylist.

Ambra Lombardo, super sexy sui social/ "Oggi mi sento un cesso, ma mostrare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA