AMBRA LOMBARDO SENO NUOVO/ Kikò dice no, lei: “abbiamo discusso, ma a settembre…”

Ambra Lombardo e Kikò Nalli hanno litigato. La coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello 16 sta vivendo un motivo di difficoltà per una decisione della professoressa intenzionata a rifarsi il seno. Una scelta che avrebbe creato delle insidie all’interno del rapporto di coppia come ha raccontato dalla pagine del settimanale DiPiù la ex concorrente del GF: “anche io e Kikò abbiamo già litigato, è inutile nasconderlo, perchè è normale che non si possa andare d’accordo su tutto e che, almeno su qualcosa, per conoscersi meglio si debba discutere”. Un amore nato sotto i riflettori che tanto ha fatto discutere nel corso del reality show condotto con grande successo da Barbara D’Urso su Canale 5.

Ambra Lombardo: “Io e Kikò ci siamo avvicinati, piaciuti, innamorati e aspettati”

La professoressa del GF non avrebbe mai pensato di trovare l’amore proprio all’interno della casa: “non mi sarei mai aspettata di trovare al Grande Fratello il mio grande amore, invece è successo, ed è stato meraviglioso. Io e Kikò ci siamo avvicinati, annusati, piaciuti, innamorati e aspettati”. E’ andata proprio così visto che Ambra Lombardo è stata eliminata molto prima dalla casa del Grande Fratello: “lui è rimasti molti altri giorni nella casa di Cinecittà. Poi ci siamo ritrovati e abbiamo dato il via alla nostra storia, perchè ci siamo resi conto che eravamo già molto innamorati e all’amore, soprattutto quando non si è più ragazzini, non si comanda”. E’ cominciato tutto nel migliore dei modi racconta la Lombardo: “le prime giornate passate insieme, le prime confidenze fatte senza le telecamere fino al primo litigio”. Un litigio nato per una questione che la Lombardo definisce “spinosa” e che riguarda l’aspetto fisico.

Ambra Lombardi: “ho litigato con Kikò Nalli perchè voglio rifarmi il seno”

“Due anni fa sono scappata dalla Sicilia da un uomo che mi trattava male e a Milano ho iniziato a insegnare Lettere e Storie. Volevo cambiare dentro e fuori. Scesa dalle passerelle, ho iniziato a guardarmi e ho conclusa che il mio seno non mi piaceva”. Così la professoressa del GF ha deciso di recarsi da un chirurgo plastico per rifare il seno “non troppo grande ma nemmeno troppo piccolo”. Fin qui nulla di strano visto che Ambra si era già sottoposta ai controlli, alle visite, ma con l’avventura del GF ha dovuto posticipare l’intervento. Dopo il GF però non è riuscita ancora a rifarsi il seno per un motivo: Kikò non vuole. “Quando ne abbiamo parlato per la prima volta, non mi aspettavo che mi dicesse di non farlo. Davo per scontato che avrebbe capitato, invece no abbiamo discusso”. Nonostante il litigio però Ambra è intenzionata a rifarsi il seno: “lo rifarò, anche se ho deciso di aspettare settembre in modo da godermi l’estate senza cicatrici”. Parlando di Kikò Nalli, Ambra ha raccontato cosa l’ha fatta innamorare di lui: “ho trovato una sensibilità che mi mancava, le coccole perdute. Di lui mi hanno colpito la sua grandissima delicatezza e dolcezza”.



