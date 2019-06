Ambra Lombardo stuzzica Kikò Nalli/ Video: “l’estate è arrivata e…”

Ambra Lombardo ha deciso di mettere in stand by il suo lavoro da professoressa per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello 2019 sta posando per molte campagne fotografiche sfoggiando non solo la bellezza del suo viso, ma anche il fisico statuario. Su Instagram, la siciliana ha, infatti, condiviso foto e video in cui si mostra in versione sexy e sensuale mentre indossa un bikini stuzzicando il fidanzato Kikò Nalli con cui la storia procede a gonfie vele. I due non si vedono da qualche giorno e così, Ambra, ne ha approfittato per mostrargli ciò che si sta perdendo. La Lombardo ha infatti trascorso il weekend in Sicilia dalla sua famiglia mentre l’hair stylist è rimasto nella capitale trascorrendo dei momenti con i propri parenti.

AMBRA LOMBARDO STUZZICA KIKO’ NALLI: “L’ESTATE E’ ARRIVATA…”

Nonostante le curve mozzafiato, Ambra Lombardo ammette di non allenarsi da due mesi e di sentire l’ansia della prova costume perchè, pur sapendo di essere fortunata, ci tiene particolarmente al benessere fisico e mentale. “Estate arrivata! È ufficiale! E al solito partono le paturnie pre costume!

Io vi confesso un po’ di disagio! Per carità la natura è stata benevola con me ma da salutista e sportiva ci tengo al benessere di corpo e mente“ – ha spiegato Ambra che ha poi aggiunto – “Non mi alleno da più di due mesi, mangio cibo spazzatura da più di due mesi, dormo poco e male…

Non conta solo come appariamo ma quanto bene con noi stessi ci sentiamo!“. I fans, però, hanno apprezzato ugualmente la bellezza di Ambra così come il fidanzato Kikò Nalli.





