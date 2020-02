Ambra Lombardo vs Pago e Serena Enardu/ “Il privato non è in vendita per tutti”

Ambra Lombardo, la bellissima professoressa del Grande Fratello 16 che, nella casa ha conosciuto Kikò Nalli con cui ha poi intrapreso una relazione che dura ancora oggi, si scaglia contro Pago e Serena Enardu durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. A far infuriare Ambra è una frase di Pupo che, durante il confronto tra Serena Enardu, Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, ha esortato i concorrenti a non parlare più di visibilità facendo notare come tutti i concorrenti siano all’interno della casa per ottenere successo e visibilità. “Non dite più ‘perché è in cerca di visibilità’. Smettetela con questa storia, non se ne può più. Tutti quanti siamo in cerca di visibilità. Siete tutti lì in cerca di visibilità, basta”, ha tuonato Pupo. Parole che Ambra Lombardo giudica vere, ma in parte.

AMBRA LOMBARDO CONTRO PAGO E SERENA ENARDU: “STRUMENTALIZZATO UN RAPPORTO DI 7 ANNI”

Ambra Lombardo non crede a Pago e Serena Enardu. La fidanzata di Kikò Nalli è convinta che il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne abbiano strumentalizzato il loro amore per visibilità. “Cercare visibilità contando su se stessi, sulle proprie qualità, partecipando a un reality, lavorando in tv… è un conto! Strumentalizzare un rapporto di 7 anni e risolvere i problemi in tv è ben altra cosa”, ha dichiato la Lombardo che, senza filtri, ha ammesso il proprio pensiero sulla coppia. Poi ha concluso: “Per qualcuno il privato di coppia, un privato consolidato e fatto di anni assieme, non è in vendita. Per fortuna”. Parole durissime quelle di Ambra a cui Pago e Serena potrebbero decidere di rispondere nella prossime ore anche se, ora che entrambi sono stati eliminati dal Grande Fratello Vip, avranno la possibilità di far ricredere tutti dimostrando di essere molto innamorati.





