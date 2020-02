Serena Enardu, difende Pago/ L’attacco ad Andrea Montovoli e la polemica sul televoto

Serena Enardu è più che soddisfatta dell’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip 4. A distanza di pochi giorni dalla sua uscita dalla Casa, l’ex tronista di Uomini e Donne è ritornata a parlare del suo amore ritrovato con Pago. “A parte la solita tempesta sono felicissima, strafelice, perchè sono andata al GF per riprendermi il mio amore e sono felicissima perché siamo uniti come non lo siamo mai stati, adesso voglio solo aspettare che esca e voglio solo stare con lui, non voglio fare altro”, ha detto su Instagram. Secondo la Enardu, Pago poi ha tutte le carte in regola per poter vincere questa edizione del reality. “E’ la persona più onesta, la persona più pulita, più buona e più trasparente che c’è là dentro”, ha sottolineato, “è una persona che va oltre le apparenze e ce ne sono veramente poche, scava in profondità, vuole la verità e la verità lì dentro ce l’hanno in tasca veramente pochissime persone. Vi prego con tutto il cuore di sostenerlo perché è un grande uomo”. Diversa la posizione di Patrick Pugliese, sempre più dura nei confronti del cantante e della sua fidanzata. “Ci siamo rotti noi da dentro, figurati la gente fuori”, ha detto l’ex gieffino parlando con i due Andrea, Denver e Montovoli. Un segnale di malessere che più volte è emerso anche dalle parole di Aristide Malnati, per ora deciso a fare fuori Pugliese alle prossime nomination. Secondo Giovanni Conversano però ci sarebbe qualcosa di più dietro la reunion fra Serena e Pago. “Nessun uomo in Italia avrebbe il coraggio di avvicinarsi a lei”, ha detto a Mattino Cinque, “Se si sono messi d’accordo lo capisco anche, lo preferisco, lo vedo in maniera diversa”. Secondo Conversano ci sarebbe una macchinazione da parte dei due fidanzati, soprattutto alla luce di tante frasi a metà. “Io la conosco”, ha aggiunto, “segnatevi la data di oggi perchè lei cercherà di ripulirsi al primo errore di Pago. Appena ci sarà un errore di Pago, lei dirà: ‘Ecco avete visto?”. Parole pronunciate poco prima che la Enardu lasciasse il loft di Cinecittà, ma che potrebbero comunque valere anche adesso che si trova di nuovo a contatto con ‘la realtà’.

SERENA ENARDU CONTINUA A FARE DISCUTERE

Serena Enardu continua a tuonare anche all’esterno del Grande Fratello Vip 4. Anzi, ora che si trova fuori dalla Casa può conoscere meglio le impressioni degli altri concorrenti sulla sua love story con Pago. In questi ultimi giorni, la sarda si è scagliata in particolare nei confronti di Andrea Montovoli, che avrebbe invitato gli altri a votare Pago per farlo uscire grazie al televoto di questa sera. “Decide il signor Montovoli”, commenta lei su Instagram, “Decide lui se e quando io e Pago dobbiamo stare insieme. Prima non andava bene che io entrassi nella Casa, perché Pago doveva finire il suo percorso da solo. E adesso, invece, Montovoli è così carino e generoso che incita tutti i coinquilini a sollecitare le rispettive fanbase a votare per l’eliminazione di Pago. Perché vuole che stiamo insieme…”. Intanto i social si sono spaccati di fronte alla sua presa di posizione. In seguito a quanto accaduto a Temptation Island Vip, Serena non è riuscita a riconquistare del tutto il pubblico da casa, che ha sperato più di una volta di vedere il fidanzato allontanarla per sempre. Secondo alcuni tra l’altro, queste sue uscite su Montovoli non farebbero altro che aumentare le probabilità che Licia Nunez, in sfida con il cantante, possa salvarsi dal televoto del Gf Vip 4 di questa sera. I commenti al vetriolo non si placano sul profilo social della Enardu: “Meglio che tu sia uscita dalla Casa, perchè credimi non ho mai visto un uomo annullarsi così tanto per una donna”; “Nessun filtro potrà farti apparire una bella persona”; “Non ti vedo tanto sincera. Al primo sbaglio di Pago ti comporterai insultando, come hai fatto nella Casa”.

