Amedeo Goria/ Confronto con Ainett Stephens su sui “grattini”? Il web vuole la squalifica dal GF Vip 2021

Amedeo Goria, il suo comportamento con Ainett Stephens lo mette nei guai?

Nell’edizione precedente del Grande Fratello Vip abbiamo avuto tra i partecipanti Maria Teresa Ruta e la figlia Guendalina, quest’anno anche Amedeo Goria ha voluto affrontare l’avventura all’interno della Casa. Nella clip di presentazione ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto infuriare il pubblico che ne ha chiesto la squalifica immediata. Goria è fidanzato con una donna molto più giovane di lui, Vera Miales, ma prima di iniziare la sua avventura nella Casa le ha detto chiaramente che sarebbe entrato da single.

Le sue parole non sono passate inosservate, tanto che in studio l’opinionista Sonia Bruganelli ha voluto affrontare di nuovo l’argomento chiedendo al giornalista: “Questa sera vado a casa, come posso convincere mio marito che da domani esco come single“. All’inizio il giornalista ha cercato di eludere la risposta, poi dietro la richiesta incalzante della donna ha detto che la sua compagna conosce la sua indole libera e se gli vuole davvero bene sa come è fatto e saprà accettare la sua scelta.

Amedeo Goria: confronto con Ainett Stephens?

A difendere il padre Amedeo, ci ha pensato la figlia Guenda Goria che nei giorni scorsi, in radio, ha ammesso che il padre sarebbe poligamo, attratto dalle belle donne e dalla loro eleganza. Inoltre il pubblico del Grande Fratello è rimasto molto colpito da una conversazione tra Ainett Stephens e Francesca Cipriani, proprio su Amedeo Goria.

La ex Gatta Nera condivide il letto con Amedeo e pare che l’uomo le abbia fatto un grattino sulla mano. A quel punto la Cipriani ha chiesto se Goria allunga le mani: Ainett non ha voluto rispondere, ma la sua espressione è apparsa piuttosto eloquente. Il video della chiacchierata tra le due concorrenti ha fatto il giro del web e molti fan hanno chiesto la squalifica immediata di Goria. Questa sera Alfonso Signorini chiederà un confronto tra Amedeo e Ainett per capire cosa è successo?

