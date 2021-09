Amedeo Goria e il suo “spogliarello” prima di andare a letto/ Divide la Casa anche con suoni molesti

Amedeo Goria e i suoni disgustosi di digestione…

Amedeo Goria ha fatto molto discutere in questi primi giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip. Infatti in molti gridano già alla squalifica. L’uomo si è mostrato spesso in atteggiamenti giocosi e liberi, leggermente sopra le righe. Nelle ultime ore è accaduto un episodio che ha visto come protagonista il giornalista sportivo. Mentre Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano erano in giardino e stavano parlando dell’Isola dei famosi, la regia ha staccato spostando l’inquadratura su Goria in camera da letto.

Il giornalista si sta svegliando dal pisolino pomeridiano e si è abbandonato a una digestione ad alta voce che ha imbarazzato la regia e disgustato i telespettatori: “Ma cosa ho appena visto? Staccate dagli altri per inquadrare Goria che emette questi suoni?” e “Ci mancava solo questo, dopo tutto quello che ha fatto. Speriamo stasera prendano provvedimenti“, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

Amedeo Goria autore di “uno spogliarello” prima di andare a letto: la figlia Guenda lo difende

Non è tutto. Dentro la casa del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria ha puntato gli occhi su Ainett Stephens. Nella prima settimana il giornalista sportivo, ex marito di Maria Teresa Ruta, dorme con la mitica Gatta Nera e in più di un’occasione ha cercato di attirare l’attenzione della modella venezuelana con grattini e coccole. Un comportamento che è stato molto criticato sui social, ma l’ultimo gesto di Goria ha suscitato una vera e propria bufera. Per mettersi i boxer del pigiama, Amedeo Goria si è tolto le mutande nel letto, davanti ad Ainett.

Sui social il gesto del giornalista è stato duramente condannato, tanto che Guenda Goria, la figlia di Amedeo, è intervenuta per difendere il padre: “E lo scandalo dov’è? Il suo percorso è appena cominciato! Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane bello ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica. Questa è proprio una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui si diverte molto ed è simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni d’avventura“, ha scritto su Twitter, ribadendo il suo totale supporto al genitore.



